بطلة وادي الذئاب دفنه ساميلى تكشف سر شبابها الدائم

استضاف المذيع الشهير يونس دالجتش الممثلة والمطربة الحسناء دفنه ساميلى، بطلة مسلسل وادي الذئاب، وسألها "ما هو سر شبابك؟ هل البوتوكس هو مصدر شبابك الدائم مثلما يقول البعض؟".

فأجابت النجمة قائلة "أواظب على ممارسة اليوجا لوجهى منذ عشر سنوات، ولقد أخذت دورات من أجل تعلم اليوجا."

وعند سؤالها عن النجم جيم يلماز التي على علاقة به منذ عام أجابت:" أنا سعيدة جدًا ومطمئنة فى علاقتى مع جيم، وأشعر بثقة كبيرة فى علاقتنا ."

يذكر أن دفنه ساميلى هى مطربة وممثلة تركية ولدت فى 1 يونيو1972 .شاركت فى العديد من المسلسلات والأفلام التركية ولها العديد من الألبومات الغنائية . شاركت فى مسابقة ملكة جمال تركيا العام 1991، وهي خريجة جامعة البوسفور من كلية الصحافة.

وفى العام 1994 أصدرت أول البوم غنائى لها، ومن أهم أعمالها: مسلسل وادى الذئاب، ومسلسل عروس اسطنبول، ومسلسل والدى.

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