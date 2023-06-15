قصة المغنية التركية المتحولة جنسيًا بولنت ارسوي في فيلم قريبًا.. التفاصيل

أعلن فريق العمل الخاص بالفيلم التركي الشهير "بيرجين" والذي حقق نجاحًا كبيرًا ويروي قصة المغنية بيرجين التي قتلت على يد زوجها السابق، الاستعداد للبدء بتحضيرات لفيلم جديد يحكي عن قصة المغنية التركية المتحولة الجنسية "بولنت ارسوي" خلال الفترة القادمة.

تفاصيل فيلم المغنية المتحولة بولنت ارسوي



بدأ طاقم فريق العمل بالتحضير للفيلم التركي الخاص بالنجمة المشهورة "بولنت ارسوي" والذي يحكي قصة حياة المغنية التركية المتحوّلة جنسياً.



وأكّدت مصادر اعلامية قريبة بأنه من المحتمل أن يصبح الفيلم جاهز نهاية العام المقبل أي في نهاية عام 2024.



وسيدور الفيلم حول قصة حياة المطربة والممثلة التركيةّ الشهيرة "بولنت ارسوي" والتي اشتُهرت بصوتها القوي، حيث أنها قامت بعمليّة تحوّل جنسي في لندن عندما كان عمرها يقارب 29 عاماً.

من هي بولنت ارسوي؟

Bülent Ersoy مطربة وممثلة تركية ولدت عام 1952، اسمها الحقيقي بولنت إيركوتش، أجرت عملية تحول جنسي في لندن سنة 1981، وكانت تلقب بـ "أبلة".

بدأت مشوارها في الفن بسن صغيرة، ودرست في معهد إسطنبول للموسيقى، أحيت العديد من الحفلات في النوادي الليلية وكانت حينها ما تزال ذكرًا.

عرفت بولنت في عام 1971 كمغني كلاسيكي، بدأت شهرته في عام 1974، ودخل عالم التمثيل في عام 1976.

في شهر اغسطس من عام 1980 وخلال حفل غنائي ضخم له في مدينة أزمير أعلن للجمهر بانه مثلي الجنس، مما دفع مدعي عام المدينة برفض قضية ضده.

تم اعتقاله في شهر سبتمبر من نفس العام، وبعد خروجه من السجن قرر اجراء عملية تحويل، وسافر إلى لندن لاجرائها في شهر ابريل من عام 1981.

عاش فترة في ألمانيا، وقدم التماسًا للمحاكم التركية من إجل الاعتراف به كأنثى، وبعد رفض الالمتاس حاول الانتحار لكنه نجا باعجوبة.

وبعد تعديل القانون التركي عام 1988 والسماح بتعديل الجنس عاد بولنت إلى تركيا وزادت شهرته.