بعد رقص فرح زينب عبد الله في حفل الافتتاح.. إلغاء عرض فيلم بيرجين في أضنة

أثار فيلم "بيرجين" التركي الكثير من الجدل حوله خصوصاً حول القصة التي يتناولها وهي مقتبسة من القصة الحقيقية والمثيرة للجدل للمغنية التركية المعروفة "بيرجين".

فرح زينب عبد الله ترقص خلال حفل افتتاح الفيلم

أُصدر الفيلم التركي "بيرجين" في بداية الشهر الحالي حيث تم عرضه في حفل الافتتاح في تركيا وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفيلم ومنهم البطلة "فرح زينب عبد الله".

وأثارت النجمة التركية "فرح زينب عبد الله" الكثير من الجدل حول اطلالتها خلال حفل الافتتاح بالإضافة إلى حركاتها ورقصها هناك.

وظهرت فرح زينب عبد الله وهي ترتدي جمسوت عريض وأقرب الى الإطلالة الرياضية باللون الأخضر الفاتح، كما أنها نسّقته معه جاكيت خفيف بنفس اللون فوقه، اما عن تسريحة شعرها فقد اعتمدت فرح على تسريحة الجدائل الصغيرة، بينما كانت ترتدي حذاء رياضي أبيض.

وكان الملفت في الحفل هوو رقص فرح بطريقة جنونية ولطيفة على الأغاني التركية خلال الحفل، حيث انقسم المعجبين إلى مؤيدين لإطلالتها وتصرفاتها وإلى منتقدين لحالتها هذه.

إلغاء عرض فيلم بيرجين في أضنة التركية

أصدر قرار بعدم عرض فيلم "بيرجين" في مدينة كوزان في أضنة التركية وذلك بسبب أن قاتل المغنية "بيرجين" وهو زوجها السابق يعيش هناك والذي يدعى هاليس أوزغور.

وكان رئيس بلدية كوزان قد ألغى عرض الفيلم في مدينة كوزان حيث يقيم قاتل المغنية بيرجين بعد ان تلقّى المنتجين تهديدات بالقتل، وقال صحفي تركي حول ذلك: "لقد تمت ازالة الفيلم فجأة من دور العرض لأن هذا الشيء ملائم لنا جميعاً".

وتلقّى المنتجين تهديدات بالقتل عند اصدار الفيلم حيث كان برفقتهم حرّاس شخصيين.