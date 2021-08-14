التعليق و الظهور الأول لنيللي كريم و هشام عاشور بعد زفافهما

في أول ظهور لهما بعد حفل زفافهما، نشر لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور صورة له مع زوجته الفنانة نيللي كريم.

وظهر العروسان في الصورة وهما يبتسمان، وترتدي نيللي كريم خاتم الزواج في يدها اليسرى.

بدورها حرصت نيللي كريم، على توجيه رسالة شكر من خلال حسابها الرسمي على (إنستجرام)، ونشرت صورة من حفل الزفاف وعلقت عليها قائلة: (احنا حابين نشكر كل الناس اللي جعلوا اليوم ده مميز، شكرا لكل التهاني الدافية في حفل الزفاف، الأجواء كانت رائعة).

واحتفلت نيللي كريم، بعقد قرانها في 11 أغسطس/آب، على رجل الأعمال هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وحرصت نيللى كريم على ارتداء فستان ثانٍ بعد عقد القران، وأحيا الحفل الفنان رامى عاشور شقيق زوجها .

وقررت النجمة نيللي كريم، تأجيل زفافها وعقد قرانها إلى بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز.

وكان من المفترض أن يقام حفل حنة نيللي كريم يوم الأحد، على أن يقام عقد القران في اليوم التالي؛ ولكن عقب وفاة دلال عبد العزيز قررت نيللي كريم إقامة عقد قرآن فقط بعد انتهاء 3 أيام فترة الحداد.