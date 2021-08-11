نيللي كريم تطل بالأبيض في حفل زفافها.. والجمهور يتغزل بجمالها!

أطلت الممثلة المصرية نيللي كريم بفستان الزفاف الأبيض في يومها المنتظر برفقة زوجها لاعب السكواش هشام عاشور.

نيللي بدت كالفراشة بإطلالتها وأثارت إعجاب الجمهور الذي لم يتوقف عن التغزل بها وتمنى لها السعادة في أيامها القادمة ضمن إطار الحياة الزوجية التي ستدخلها مع هشام عاشور.

في نفس السياق، تم تداول فيديو لـ نيللي كريم من غرفة المكياج وهو تستعد لليوم الكبير وبدت العروس غايةً في السعادة وهي تشرف على التحضيرات.

يذكر أن نيللي كريم وهشام عاشور كانا قد احتفلا بخطوبتهما في حفل عائلي ضم أفراد عائلتهما وأصدقائهم المقربين، لكن لم يشارك الثنائي أي صور أو مقاطع فيديو للحفل عبر حساباتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشير أن نيللي تكبر خطيبها بثماني سنوات، فهو من مواليد 29 مايو 1982، بينما هي من مواليد 18 ديسمبر 1974. ويأتي خبر خطوبة كريم بعد إعلان انفصالهما عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام قبل عدة أشهر. وكان أول ظهور لهشام عاشور ونيللي كريم في صيف 2021 أثناء حضورهما حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري وفي حفل زفاف المخرج والسيناريست عمرو سلامة.

من هو هشام عاشور خطيب نيللي كريم ؟

يعتبر هشام عاشور من أمهر لاعبي الاسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة، لكنه قرر اعتزال اللعبة وأنشأ أكاديمية اسكواش في أمريكا، إلَّا أنه عاد إلى مصر بسبب ظروف كورونا. وعمل عاشور وشقيقه رامي عاشور، بطل العالم في الاسكواش 3 مرات، على إنشاء عدة أكاديميات في مصر. ويجدر الإشارة إلى أن عاشور اقتحم عالم التمثيل وشارك في فيلم هوليوودي، كما شارك في المسلسل المصري "حرب أهلية" مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

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