التغيير الجذري على ملامح شكران مرتجى يجبرها على توضيح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل!

بعد أن بدأت بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتلميح إلى أن الفنانة شكران مرتجى قد خضعت لعمليات تجميل وهو ما أدى إلى حدوث تغيير جذري على ملامحها في الآونة الأخيرة، قررت الفنانة الرد والتوضيح من خلال إنستغرام ووضع حد لكل ما يقال عنها.

وقامت مرتجى بنشر فيديو عبر "الستوري" وأرفقته بعبارة "رداً على بعض التعليقات اللي دائماً ما تتكرر… أنا متل ما أنا"، وظهرت بدون مكياج على وجهها، لتؤكد العبارة التي أرفقتها بالفيديو.

وأطلت مرتجى في "الستوري" قبل بدء تطبيق المكياج على وجهها، لتوضح قائلةً إنها مدركة لكمية الأشخاص الذين يتابعوها، وسيعلقون على الفيديو الذي ستنشره على إنستغرام بأنها خضعت للكثير من عمليات التجميل، لذا فضلت أن تصور فيديو لها قبل المكياج، ليعرف الجميع أن طريقة المكياج هي التي تغير شكل أي فنانة.

وقامت الفنانة عقب هذا الفيديو بنشر مقطع آخر يظهر التحول الجذري الذي خضعت له بعد وضع المكياج، وهي برفقة خبراء التجميل الذين يقومون بوضع اللمسات الأخيرة لإطلالتها، وأرفقته بتعليق قالت فيه: "مو كل صورة يعني عملية تجميل".

بالفيديو: تغيّر كامل في شكل شكران مرتجى.. وتوضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميلhttps://t.co/FpfeDPeTDK pic.twitter.com/bRxvmrAFaD — فن ومشاهير (@celebNart) April 6, 2021

على الصعيد الفني، من المقرر أن تطل شكران مرتجى في سباق رمضان 2021 من خلال مسلسل "الكندوش" من تأليف حسام تحسين بك وإخراج سمير حسين، كما ستشارك أيضًا في مسلسل "حارة القبة" تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي.

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