التفاح الحرام يخيب آمال الجمهور في حلقته الأخيرة..والسبب هذا المشهد!

عُرضت منذ ساعات الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع للمسلسل التركي الناجح طوال المواسم السابقة "التفاح الحرام".

الحلقة الأخيرة للموسم الرابع خيبت آمال الجمهور بسبب مشهد الختام والذي أظهر إنفجار قُنبلة داخل بيت "الرئيس حسن علي" بوجود صاحب المنزل وبطلتي العمل آندر ويلديز. خيبة الآمل كانت بسبب إخراج لقطة الإنفجار والتي لم تتناسب مع فخامة العمل طوال المواسم السابقة، وكان من بين تعليقات الجمهور المتداولة:

"والله سامجة والإخراج مسلسل هندي يستحي يسويه"..وتابع آخر "القفلة حلوه قووووووويه بس الاخراج سيء بشكل لا يوصف"..وجاء في تعليق أحدهم "لا القفلة اسطورية ولا الاخراج حلو والمسلسل صاير كلش بايخ اصلا بعد موت شاهقة ماظل اي طعم وين قفلات بقية المواسم والحماس والله لو انهو كان كثير افضل"....

يذكر أن الجمهور ما زال تحت صدمة إنفصال "شاهقة" إحدى بطلات العمل عن الأحداث بموتها خلال عيار ناري أصابها من "جانسو"، وقيل أن سبب إنهاء شخصية شاهقة كان خلاف بينها وبين المًخرجة البديلة التي أخرجت إحدى الحلقات بسبب إصابة المُخرج الرئيسي بـ فيروس كورونا.

الممثلة التركية نسرين جواد زاده والتي أدت شخصية "شاهقة" أكدت أنه لا خلاف مع كاست العمل وأن دورها إنتهى لأن الأحداث وصلت لهذا الحد، أيضاً في نفس اللقاء نفت نسرين خبر إنفصالها عن حبيبها الممثل التركي جوكهان والذي شاركها التمثيل ضمن أحد أجزاء العمل.

قصة مسلسل التفاح الحرام

تبدأ قصة مسلسل التفاح الحرام أو الممنوع بأختين تقطنان معاً في إحدى الأحياء الشعبية بإسطنبول وتختلف شخصية وطبيعة كلاً منهما حيث تمتلك زينب شخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتبحث دائماً عن الحب الحقيقي فيما تتمتع يلديز بشخصية مرحة وتحلم بالزواج من رجل غني تنعم معه بالثراء والرفاهية وتستمر الأحداث وتتقابل يلدز مع رجل أحلامها الكبير في العمر والفاحش الثراء عن طريق زوجته الثالثة التي تحاول نصب فخ له بتوريطه بعلاقة مع يلدز التي تعمل كنادلة في أحد المطاعم.



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