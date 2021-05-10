ليلى عبد الله تصدم الجمهور بتغير ملامحها بسبب التجميل!

حملة سخرية وانتقادات لاذعة تعرضت لها الممثلة اللبنانية "ليلى عبد الله" بعد أن تم تداول صُور جديدة لها أظهرتها بشكل مُختلف تماماً.

سبب الإختلاف كان واضحاً وهو التجميل خاصةً منطقة الفم التي تم حقنها بـ الفيلر إضافةً إلى شكل الحواجب، فيما خمن البعض أنها حقنت وجهها بالفيلر من أجل تحديده وابراز مناطق مُعينة منه. الجمهور بدوره أطلق عدة تعليقات ساخرة كان منها "ليش متضايقين من ملامحهم الاصليه؟ من قال الشفايف المبالغ فيها و الذقن الطويله الممدوده و العيون المسحوبه لاخر الدنيا من علامات الجمال"....وتابع آخر "المفروض يسمونهم عمليات تقبيح وليست تجميل وهذي حقيقة"...وجاء في تعليق أحدهم "التجميل حفره اللي تدخل فيه ماتخرج سليمة".

يذكر أن ليلى كانت قد أثارت الجدل منذ مدة بعد أن أطلت بفيديو تبدي فيه استنكارها من النساء اللواتي يقمن بتصوير بعضهن بحجة أن لبس البحر غير مناسب لأجواء العائلات، إذ علقت ليلى "أنا مرات اكون مع الأهالي إنو اللبس أوفر ومرات أكون مع البنات لأنو لبس البحر إنوجد لحتى ينلبس عند الشاطئ".

وأضافت "إنتي لما تنزعجي من المنظر احكي مع البنت بأدب واحكيلها إحنا عيله والي لابسيتوا عيب وأوفر وفي حال ما ردت عليكي اتصلي بالشرطة لحتى تنجبر تلبس، أما إنك تفتحي الكاميرا وتصوري البنت وتتحكي طلبتلها الشرطة لأنها مو لابسة..وين المنطق الي عندك إياه؟"

ليلى عبد الله والتمثيل

بالحديث عن أعمالها التمثيلية، فقد كان آخر ظهور لها منذ أشهر من خلال مسلسل "حين رأت" والذي يدور في قالب درامي اجتماعي حول التطرف والإرهاب ومحاولة تصحيح المفاهيم الغير صحيحة عن التعايش في ظل الأديان الأخرى، واحترامها، وذلك من خلال قصة مجموعة أناس من جنسيات عربية وعالمية، والذين يقع لهم حادث إرهابي أليم، يفجر معه كل تلك المفاهيم والمعتقدات الخاطئة.

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