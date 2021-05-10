حقيقية وفاة الممثل المصري سمير غانم!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر وفاة الممثل المصري سمير غانم بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الأخبار المتداولة غير صحيحة والفنان ما زال في العناية المركزة بسبب تدهور حالته على آثر الأمراض المُزمنة المُصاب بها ومن بينها مرض الكلى، ونفى الشاعر أيمن بهجت قمر بدوره جميع الأخبار المتعلقة بوفاة سمير.

يذكر أن سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز نُقلا معاً إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتهما الصحية بسبب فيروس كورونا، وطلبت ابنتيه من إيمي ودنيا سمير غانم من الجمهور الدعاء لوالديها عبر حسابهما في انستقرام ضمن تفاعل كبير من الجمهور ومشاهير الوسط الفني.

بحسب المتداول أيضاً أن ابنتهما ايمي سمير غانم كانت أول من أصيب بالفيروس وقد نقلت إلى المستشفى منذ يومين تقريباً أما شقيقتها دنيا فقد شُفيت بعد العزل المنزلي وكذلك الأمر مع زوج ايمي الممثل حسن الرداد.

يذكر أن دنيا كان من المفترض أن تتواجد في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "عالم موازي" إلا أن العمل خرج من الموسم بعد صعوبة استكمال التصوير نتيجة إصابة دنيا سمير غانم ثم إصابة هشام جمال مخرج ومؤلف المسلسل هو ما حال دون استكمال تصوير الحلقات حيث لم ينته المخرج إلا من 7 حلقات فقط من أحداث المسلسل التى تدور فى 15 حلقة.

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