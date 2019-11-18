التقرير النهائي للطب الشرعي يكشف السّبب الحقيقي وراء وفاة هيثم أحمد زكي (تفاصيل)

تساؤلات عدة جالت في بال الجميع خلال الفترة الماضية حول الأسباب التي أدت إلى وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ، وللوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية، تم العمل على تشريح جثة الفنان الراحل من قبل الجهات المختصة، وخرج الطب الشرعي بالتقرير النهائي يوم أمس.

وبحسب ما نقلت مواقع مصرية، فإن الفنان هيثم أحمد زكي لم تكن سبب وفاته المكملات التي كان يتناولها خلال ممارسته لرياضة كمال الأجسام، حيث كشف التقرير النهائي للطب الشرعي الذي تسلمته النيابة أن أسباب الوفاة كيميائية ومرضية وذكروا العقاقير الخاصة بتقوية العضلات، ولم يكن هناك أي تفاصيل أخرى أو توضيحات أكثر حول ماهية هذه المواد الكيميائية التي أدت لوفاة النجم الشاب.

وكان هناك الكثير من الغموض والحسرة في نفس الوقت بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي الذي رحل عن الدنيا عن عمر ناهز الـ35، وكانت وفاته صادمة للجميع ومفاجئة، حيث كان يحضّر في آخر أيامه لدوره الجديد "ملاكم" ولم يكن يشكو من أي مرض، وما زاد الطين بلة هو أنه توفي في منزله وحيدًا وعندما اقتحموا المنزل لتفقده وجدوه ملقى على الأرض وقد فارق الحياة.

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