هذا ما طلبه هيثم أحمد زكي من مدير أعماله قبل وفاته بساعات!

في حديث خاص لصحيفة وموقع النهار، كشف محمد وطني مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي عن الطلب والأمنية الأخيرة التي طلبها الفنان الراحل قبل ساعات من وفاته، حيث أنه فارق الحياة يوم الخميس الماضي الـ7 من شهر نوفمبر لعام 2019.

وقال وطني لموقع النهار: " بعد انتهاء حوارنا عما كان يفعله طوال اليوم، من جيم وبوكس، فوجئت بهيثم يقول لي نفسي في ملوخية يا عم وطني".

وشكّلت وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر 35 عامًا صدمة في أوساط السوشيال ميديا والوسط الفني المصري، حيث كان الخبر مفاجئًا للجميع خاصة وأن الرّاحل لم يكن يشكو من أي مرض أو وعكة صحية، وكانت سبب وفاته حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية.

وزاد الحزن لدى الجمهور، خاصة وأن الفنان هيثم أحمد زكي توفي في نفس عمر والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وفارق الحياة في منزله وحيدًا دون وجود أحد إلى جانبه، وكانت خطيبته إنجي سلامة هي من أبلغت قوات الأمن لتفقد منزله بعد أن اختفى ولم يرد على اتصالاته لوقت طويل.

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