شام الذهبي وانتقادات لاذعة بسبب ملابسها الجريئة!

شاركت شام الذهبي الإبنة الأكبر للفنانة السورية أصالة نصري مجموعة صُور لها من رحلتها الأخيرة التي قضتها في زنجبار التي تقع في شرق أفريقيا.

الصُور أظهرت شام وهي ترتدي مايوه سباحة وفوقه كوفر طويل مفتوح من منطقة الصدر، وعلى الرغم من أن الإطلالة تُعتبر عادية وطبيعة إلا أنها أثارت حفيظة البعض الذي اعتبرها جريئة بالنسبة لستايل شام المُعتاد، وكان من بين التعليقات المتداولة:

"أوفر لبسها ومش معودتنا على هيك"....وجاء في تعليق آخر "قاعدة تستعد للتعري من بعد الخطوبة"...وتابع أحدهم "تشجيع على العري لا أكثر ولا أقل".

خطوبة شام الذهبي !

شام حالياً تعيش أجمل أيام حياتها بعد خطوبتها من رجل الأعمال المصري أحمد هلال الذي يعمل كعضو منتدب لواحدة من أكبر الشركات في مصر، كما أنه صديق مقرب لـ هاني سعد زوج النجمة التونسية درة، وقد تم تداول صُورة لهم معاً من إحدى المناسبات.

هذه العلاقة الثالثة لها بعد أن كانت قد تزوجت سابقاً عام 2014 من شاب يحمل الجنسية المصرية يدعى "أحمد جوهر" على الرغم من معارضة والدتها ووالدها الذي لم يحضر الحفل، إلا أن علاقتهما انتهت بعد حوالي 4 سنوات من الزواج و10 سنوات من العلاقة العاطفية ككل، وقيل وقتها أن السبب هو اختلاف طباع الثنائي، إذ تفضل شام أن تبقى بعيدة عن الأعين والمناسبات على عكس زوجها الذي هو مضطر للتواجد في عالم الأعمال بسبب عمله.

شام كانت أيضاً قد فسخت خطوبتها منذ أشهر قليلة من الدكتور معتز نصيب الذي كان يعمل معها في نفس العيادة التجميلية فبعد أن درس الطب في عين شمس وتخصص لاحقًا في التجميل و الليزر والأمراض التناسلية ولديه عيادات تجميل في مصر.

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