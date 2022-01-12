الجلوس مع فيفي عبده يساوي ألف درهم..وتأجيل موعد الحدث

كانت الفنانة المصرية فيفي عبده قد أعلنت عن إقامة حدث خاص لجمهورها ومحبيها في مدينة أبو ظبي أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 21 و22 و23 من شهر يناير الجاري؛ ممن يودون مقابلتها وقضاء يوم معها مقابل مبلغ مادي.

وكشفت فيفي عبده عن الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع "إنستغرام" بمنشور يحتوي على تفاصيل الحدث، وأرفقته بتعليق: "انتظروني ان شاء الله اشوفكم و تشوفوني في ابو ظبي من ٢١ ل ٢٣ يناير بحبكم".

فيفي عبده تعلن تأجيل الحدث

ومؤخرًا، أعلنت فيفي عن تأجيل الحدث لتاريخ آخر، وشاركت منشور عبر "إنستغرام"، كتبت فيه: "أعلنت امبارح عن إيفنت ليا الشهر ده في أبو ظبي بعتذر منكم أنا هأجل الإيفنت ده لظروف انشغالي في مصر، ومتحمسة جدا أقابل كل السيدات اللي كنت هشوفهم في أبو ظبي، ونتغدى ونتصور مع بعض، وإن شاء الله هعلن لكم الميعاد الجديد قريبا".

العروض المقدمة في حدث فيفي عبده

وينقسم الحدث الذي أُجِّلَ موعدة إلى عدة فئات:



1. فئة البلاتينيوم التي تتضمن الاستمتاع بجلسة مثيرة لمدة ساعتين مع فيفي عبده من الساعة 11 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، بما في ذلك لقاء وتحية، وفرصة تصوير وغذاء مع النجمة مقابل 1100 درهم إمراتي للشخص الواحد.

2. الفئة الذهبية تتضمن الاستمتاع بجلسة مع فيفي من الساعة الرابعة حتى 5:30 مساءً، بما في ذلك لقاء وتحية وفرصة التصوير معها مقابل 750 ألف درهم إماراتي

3. وعروض الغرف المميزة.