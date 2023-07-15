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الجمهور مستاء من حنان شوقي بعد تصريحاتها حول (الحجاب)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 15 تمّوز / يوليو 2023 - 04:07
حنان شوقي
حنان شوقي

البوابة-هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة حنان شوقي بعد تصريحاتها الأخيرة، التي أدلت بها أثناء استضافتها في برنامج (قعدة ستات) الذي تقدمه المذيعة مروة صبري.

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حنان عند سؤالها عن الحجاب، قالت :(أنا محجبة مين قالك إني مش محجبة)، لتعلق مروة : (أقصد غطاء الرأس)، لتجيب: (قصدك لبس الشغل الكلمة دي ناس فهماها، قصدك لبس الشغل ولا انتي بتكلميني على قلبي، مين قالك اني مش محجبة، أنا محجبة سمعا وقلبا وروحا وعينا وكلاما وأفعال، من أتي الله بقلب سليم، أقوى حجاب).

حنان شوقي

بدورها أوضحت حنان شوقي المقصود بتصريحها قائلة: (أنا لابسة حجاب جوارح وده آية في القرآن بتقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يعني كل جوارحنا هتنطق، العين واللسان إنما حجاب المظهر ده فاني، وربنا مش بياخد بالأشكال ربنا بياخد بآية قرآنية من أتى الله بقلب سليم، ومش معنى كده أني بتفه من الحجاب).

وأكدت حنان شوقي أنها لا تخشى من الانتقادات قائلة: (أنا لو مت الناس مش هيكونوا معايا وماليش دعوة بحد مش بيفهم، وأنا مش بتفه الحجاب ولكن أنا بتسأل عني).

كلمات دالة:حنان شوقي

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