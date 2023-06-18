الجمهور يترقب نهاية سارة وزين في الثمن.. ودعوة زفافهما تجتاح السوشال ميديا

ساعات قليلة نفصلنا عن نهاية مسلسل الثمن المقتبس عن الدراما التركية ويبقى الحب، حيث تعرض الحلقة الأخيرة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية على قناة ام بي سي.

الجمهور ينشر دعوة زفاف زين وسارة في مسلسل الثمن

تحظى قصة حب سارة "رزان جمال" وزين "باسل خياط" ضمن أحداث المسلسل العربي الثمن باهتمام الجمهور العربي، ويترقب جمهور العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحلقة الأخيرة التي من المفترض ان تشهد زفاف الثنائي ضمن الأحداث.

وعبر الجمهور الواسع عن حماسهم الشديد بتصميم دعوة زفاف خاصة للشخصيتين مع تحديد الموعد اليوم الأحد 18 يونيو الساعة الثامنة مساءً وهو موعد عرض الحلقة.

في المقابل عبر عدد كبير من رواد السوشال ميديا عن تخوفهم الشديد من أي مفاجأة ضمن الأحداث

تنهي قصة الحب، لا سيما أن الجمهور انتظر حتى نهاية العمل من أجل عودة علاقة الثنائي والمشاهد الرومانسية بين الشخصتين.

وبالرغم من النجاح الكبير الذي يحققه العمل والشعبية الكبيرة التي تحظى بها قصة حب سارة وزين، إلا ان العمل تعرض للعديد من الانتقادات والهجوم بسبب المماطلة والرتابة، وتغيير الكثير من الأحداث عن النسخة التركية.

كما تعرض العمل للهجوم من قبل مجموعة من رواد السوشال ميديا لقلة المشاهد الرومانسية بين شخصيتي زيت وسارة، والانتظار حتى الحلقات الأخيرة لعودة العلاقة بينهما.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم أبرزهم، باسل خياط، رزان جمال، نيقولا معوض، سارة أبي كنعان، صباح الجزائري وآخرون.

