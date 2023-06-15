هل تم حذف الحلقة الأخيرة من مسلسل الثمن واختصار الأحداث؟

حلقات قليلة تفصلنا عن نهاية مسلسل الثمن المقتبس عن الدراما التركية الشهيرة "ويبقى الحب"، وبالرغم من الانتقادات التي طالت العمل في وقت سابق، إلا ان الجمهور متحمسين لمعرفة نهاية قصة زين وسارة.

عدد حلقات مسلسل الثمن

مع عرض الحلقة 87 من الثمن يوم أمس توقع الجمهور بقاء 3 حلقات لنهاية العمل مع التعبير عن تخوفهم من قلب الأحداث وإعادة المشاكل بين شخصيتي زين وسارة.

وقالت بعض المصادر إن العمل كان من المقرر أن يكون 90 حلقة على غرار الأعمال المعربة من دراما تركية، إلا أنه وبسبب ردود الفعل الواسعة والغاضبة من الأحداث قرر صناع العمل اختصار بعض المشاهد والاحداث وإنهاء العمل عن الحلقة 89.

وأكد الحساب الرسمي لمنصة شاهد عبر السوشال ميديا أن امسلسل الثمن سينتهي عند الحلقة 89، ويأتي هذا الإعلان بعد انتشار أنباء عن مشاكل عديدة في كواليس التصوير بين النجوم لا سيما باسل خياط الذي يجسد شخصية زين وبين كاتبة العمل يم مشهدي والمخرج.

ويحظى مسلسل الثمن بردود فعل واسعة ومتباينة حيث تعرض صناعه ونجومه للهجوم الشديد من قبل الجمهور بسبب رتابة الاحداث وعدم منطقيتها على حد تعبيرهم، في المقابل قال البعض إن الحلقة 86 وعودة شخصيتي سارة وزين إلى بعضهما عدلت الأخداث في النهاية.

ومسلسل الثمن مقتبس عن المسلسل التركي ويبقى الحب ويشارك في بطولته باسل خياط، نيقولا معوش، رزان جمال، سارة أبي كنعان، صباح الجزائري.