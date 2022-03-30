الجمهور يهاجم نيللي كريم بسبب (فاتن أمل حربي) و الفنانة ترد

أثارت الفنانة نيللي كريم، سخرية جمهورها ومتابعيها، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي، صورة لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد (فاتن أمل حربي)، الذي من المقرر أن يعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022، إذ ظهرت في الصورة وهي ممسكة بهاتف من ماركة (آيفون 12 برو ماكس) الذي يقدر سعره اليوم بأكثر من 30 ألف جنيه مصريا، في الوقت الذي تجسد فيه دور فتاة فقيرة ضمن أحداث العمل.

هذا الأمر دفع عددا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من الفنانة وكذلك المسلسل، فهذا يتعارض بشكل كبير مع الصورة، التي ظهرت بها الفنانة نيللي كريم في البرومو الرسمي للعمل.

بدورها خرجت نيللي كريم عن صمتها، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، (فيسبوك)، مُمسكة بآيفون، وعلقت عليها قائلة: (يا ريت نهدى شوية والصورة دي من الاستراحة مش من التصوير).

مسلسل (فاتن أمل حربي) من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.