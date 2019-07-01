"الجيل" للفلكلور الشركسي: نعد جمهور "جرش" بمفاجآت

قال رئيس نادي الجيل الجديد المهندس حسن خمش إن فرقة النادي للفلكلور الشركسي ستقدم احتفالية خاصة لجمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الــ34 بمناسبة مشاركتها الـ25 في هذا المهرجان الوطني والعربي والدولي المميز.

وفي مؤتمر صحفي عقدته ادارة النادي السبت بمناسبة مشاركة فرقته بفئتيها الرئيسة والناشئين ضمن فعاليات المسرح الجنوبي في مهرجان جرش، واداره عضو اللجنة الاعلامية للمهرجان الزميل طلعت شناعة، بين خمش ان الاحتفالية الاستعراضية تضج في لوحاتها بانغام منبعثة من آلات موسيقية تراثية شركسية اصيلة تعزف اجمل المقطوعات في تشكيلات فنية مسرحة ومترابطة تكشف عن اروع الكنوز التراثية القفقاسية الممتدة جذورها منذ القدم وبتصاميم لاروع الازياء المناسبة للعمل الفني المتكامل بالوانها الزاهية المعبرة عن الفرح والمحمل بالتراث والطقوس الشركسية العريقة المعتقة بقصص الاجداد والمزينة بعنفوان الشباب وقيم الرجولة والشجاعة والفروسية.

واستعرض في المؤتمر نشأة الفرقة التي تعود الى منتصف ستينيات القرن الماضي والتي اضحت سفيرة ثقافة الفلكلور الشركسي الاردني في العالم، ومشاركاتها المحلية والعربية والدولية، ومحطاتها المشرفة وابرزها عدد كبير من المشاركات في مهرجان جرش منذ بداية انطلاقه عام 1983 وحتى اليوم والتي وصلت فيها مشاركات الفرقة الى 25 مشاركة في المهرجان، علاوة على مشاركاتها العربية والدولية، لافتا الى ان جميع اعضاء الفرقة من المتطوعين.

وبدوره قال رئيس اللجنة الفنية مؤيد مولود إن فرقة النادي التي تضم 88 مشاركا ومشاركة، وتشتمل على الفرقة الرئيسة واخرى للناشئين، ستكون مشاركتها في دورة "جرش" الـ34 ذات طابع احتفالي وتحمل في طيات استعراضها الفلكلوري الفني مفاجئات لجمهور جرش، وستشتمل على فقرات غنائية تشارك فيها مطربة الفرقة الاردنية ديسانا جموخة ومطرب شركسي عالمي قادم من القفقاس.

واشار الى ان النادي استحضر المدرب المحترف للفلكلور الشركسي "ميشا شوجان" من القفقاس وبمساعدة المدربين المحليين للاعداد لهذه الاحتفالية وتدريب الفرقة، مثلما نوه بالتعاون مع النادي الاهلي وان هناك متطوعين من اعضائه يقدمون لنادي الجيل الدعم اللوجيستي في مشاركته المقبلة في المهرجان.

وبين ان البرنامج الاحتفالي سيشتمل على 7 لوحات تقدمها فئة الفرقة الرئيسة و4 لوحات اخرى لفئة الناشئين ولوحة مشتركة للفئتين.

وردا على سؤال، اوضح نائب رئيس النادي عماد أبده ان الفرق بين فرق الفلكلور الشركسي الاردني المتعددة يتمثل فقط في فنيات تشكيل اللوحات في موضوع الثيمة التي يقدمها الاستعراض الفلكلوري الفني في الوقت الذي يجمعهم المنهل التراثي الشركسي الواحد.

وقال ان مشاركة فرقة النادي في دورة "جرش" الـ34 ستمثل مفاجأة للجمهور وستقدم جمالية جديدة ومختلفة.

وكان الزميل شناعة في تقديمه للمؤتمر لفت الى ان مهرجان جرش في دورته الـ34 يخطو بخطوات جديدة ومتجددة، متمنيا على الجميع دعم هذه الخطوات، مؤكدا ان نادي الجيل الجديد معني من خلال فرقه الفلكلورية الفنية بالمشاركة في هذه التظاهرة الفنية والثقافية الوطنية والدولية.

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