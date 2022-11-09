الحاجة صيصة تطالب منى زكي بمليون جنيه و بزيارتها في منزلها!

طالبت الحاجة صيصة أبو دوح، أسرة مسلسل (تحت الوصاية) بتعويض قيمته مليون جنيه، وذلك بعد إعلان النجمة منى زكي تجسيد شخصيتها في المسلسل.

وأكدت خلال تصريحاتها أنها تدعو الفنانة منى زكى إلى أن تحضر إلى الأقصر لرؤيتها في منزلها ومشاهدة صيصة على الطبيعة والتعرف على مراحل حياتها وتتعرف على أرض الواقع على شخصيتها وطريقة عملها في تلميع الأحذية وصندوق المستلزمات الخاص بها وتحكى لها عن حياتها ونشاهد الكشك الذي تعيش فيه.

وأكدت صيصة أنها تحب منى زكى منذ أن شاهدتها في مسلسل (الضوء الشارد)، مؤكدة أهمية حضورها للأقصر للاطلاع على حياتها وتزور معها المناطق الأثرية وسيدى أبوالحجاج الأقصرى، وتشاهد جمال وحلاوة الأقصر، وأنها تتمنى رؤية منى زكى لحبها الكبير لها .

هذا و كانت النجمة منى زكي قد أعلنت أنها ستعود بمسلسل (تحت الوصاية) المستوحاة فصته من قصة حياة الحاجة صيصة وهي امرأة توفي زوجها وعمرها 21 عاما وكانت حاملا في ابنتها الوحيدة فقررت الاعتماد على نفسها وارتدت الجلباب الرجالى الصعيد، وامتهنت العديد من الأعمال ومنها أعمال في البناء ومسح الأحذية.