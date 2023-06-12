"الحب بالحب": شائعات علاقة جورج خباز وكاريس بشار تشعل السوشال ميديا

انتشرت في الأونة الأخيرة شائعات تفيد وجود علاقة غرامية تجمع الفنان اللبناني جورج خباز والنجمة السورية كاريس بشار، وفق بعض المصادر الصحفية.

علاقة حب تجمع كاريس بشار و جورج خباز

وكان الصحفي اللبناني إيلي مرعب أول من نشر الأنباء عبر صفحته الرسمية في"تويتر" في تغريدة حذفها بعد ساعات، وجاء فيها: ""الحب بالحب "، علاقة حب جديّة ومش بس بمسلسل "النار بالنار" تجمع جورج خباز وكاريس بشار.. صراحة لابقين لبعض".

وتناقلت مواقع تواصل اجتماعي أخرى الخبر دون ذكر لاسم الفنانة السورية، إذ نشر الحساب الرسمي لقناة ONE TV، أن جورج خباز على قصة حب مع ممثلة عربية شهيرة، شوهدا معًا في منطقة البترون.

وتفاعل المتابعون مع الخبر، مُشيرين إلى أن الممثلة العربية هي كاريس بشار، التي شاركت خباز في مسلسل "النار بالنار"، الذي عرض في شهر رمضان المنصرم.

ردود أفعال المتابعين

ولفت الكثيرون إلى أنهم شعروا بوجود كيمياء خاصة تجمع الثنائي أثناء تعاونهما في مسلسل "النار بالنار"، خاصة بعد وقوعهما في حب بعضهما البعض رغم المشاكل والخلافات الكبيرة التي جمعتهما.

وقد جمع الثنائي مشهدجريئ بعد اعتراف "مريم"، التي تؤدي دورها كاريس، بحبها لـ"عزيز"، الذي جسد دوره خباز، حيث قام الأخير بضمها و تقبيلها.

من جهة أخرى، شكك الكثيرون بالخبر إر رأوا أن تواجد الثنائي معًا إشارة إلى عمل جديد سيجمعهما، خاصة بعد النجاح الذي حققاه في العمل.

جورج خباز في مهرجانات البترون الدولية

ويأتي الخبر، بعدما أعلن خباز أنه سيتواجد في مهرجانات البترون الدولية في تاريخي 22 و23 تموز، حيث سيشارك في حفل موسيقي يحمل اسم "جايي الأيام"، وهو ألبوم من ألحانه وكلماته وغناء لينا فرح، حيث عمل عليه لمدة أربعة سنوات وجرى تسجيله في ألمانيا ورومانيا ولبنان.

