كاريس بشار تهاجم صناع مسلسل "النار بالنار".. ورامي كوسا يشيد بصدقها

حلَّت الفنانة السورية كاريس بشار ضيفةً في برنامج "كلام نواعم"، وهاجمت في اللقاء صناع مسلسل "النار بالنار" متهمة إيهام بـ"قلة النار"؛ لحذفهم العديد من المشاهد التي أثَّرت على شكله بصورة كبيرة.

كاريس بشار تهاجم صناع مسلسل "النار بالنار"

وأوضحت بشار في اللقاء إلى أن وجهة نظرها مثل وجهة نظر المشاهدين، الذين أعربوا عن استيائهم من الحلقات العشر الأخيرة من المسلسل، مُشيرةً إلى أن رسالة العمل لم تصل كما يجب وتحول من مكان لآخر، كما حذف العديد من المشاهد بعد التصوير؛ الذي أثَّر على الخط الدرامي.

وأضافت في اللقاء بلغة شديدة اللهجة: "أنا ما كنت بعرف أنو عم يصير هاد التغيير وهاد التعديل وهاد بيعني "قلة أمانة" من اللي كان عن يحذف، ومن اللي كان عن يعدل ومن اللي كان عم يكب لقطات على المونتاج.

كاريس بشار تدافع عن رامي كوسا

وتطرقت بشار في حديثها لرامي كوسا، كاتب العمل، لافتةً إلى أنه كان متعاونًا للغاية وقدَّم كل ما باستطاعته، إلَّا أنه وصل لطريق مسدود مع مخرج العمل، وانسحب بصورة نهائية.

رامي كوسا يشيد بصدق كاريس بشار

بدوره ردَّ رامي كوسا على تصريحات كاريس بشار مشيدًا بصدقها وأمانتها في كشف الحقيقة، وكتب تعقيبًا على كلامها أن مخرج العمل في أولى مقابلاته التلفزيونية التي تخص العمل، قال إن الحلقة الأولى كانت أيقونية، لكنّ النص تهالك في ما بعد.

وتابع: "في إطلالتي، التي أصريت على أن تكون وحيدة، تعقيباً على تصريحاته، قلت إنّه أرسل لي تسجيل يحتفي بالنص ويمجّده وكأنه لم يقرأ مثيلاً له في حياته كلها، حتى أنه استعمل في توصيفه مصطلحات مثل "أيقونة" / "الورق طالعة منو الريحة قد مو حقيقي".

وأضاف: "فتراجع المخرج خطوة وصار يقول إن الحلقات الخمس الأولى كانت أيقونية قبل أن يتهالك العمل (كنا بحلقة، صرنا بخمسة) وأصرّ، في تصريحاته كلها، على التلويح بعدد ساعات بروفات القراءة التي نفذها مع نجوم العمل لأجل "تطوير النص الأدبيّ".

وأوضح كوسا إلى أن نجمة العمل (كاريس بشار) تؤكد روايته، وتتحدث عن قلة الأمانة وعن السرقة وعن تفسيخ المقولة وعن استغياب الآخرين، متسائلًا: "هل كاريس كذّابة أيضاً؟".

رامي كوسا: "سلام للحقيقة وإن قيلت بعد حين"

وشدد كوسا أنه عمل بحدود الصلاة، وشقي أثناء الكتابة كما يشقى الرهبان في العبادة؛ لهذا السبب يبدو شديدًا حد التعنت في الوقوف قبالة الخطأ، وإن كان المدافعون عنه نصف جيش في وجه صوته وحده.

وتابع قائلًا: "لطالما أثبت لي الوقت صوابيّة وجهة نظري، وجعلني أهمس في أذن حالي: كنت على حق منذ البداية يا فتى، وكنت تبحث عن العدالة، لا عن ورقة توت حاول البعض أن يمطّوها كي تستر عوراتهم حتّى تمزّقت وبانت الفضائح كلها".

وأكَّد أن ما قالته كاريس غيضٌ من فيض، وأنه لم يبح بكل ما لديه بعد، ويتمنى أن لا يضطره بما وصفه بـ"المخادع" من زيادة الطين بلة، واختتم كلامه: "سلام للحقيقة وإن قِيلت بعد حين".

رامي كوسا: "لا مشاكل بيني وبين تيم عبدالعزيز"

وبيَّن كوسا أن لا مشاكل بينه وبين تيم عبدالعزيز، مضيفًا: "زعلان أنه سلوك والده خلّى تجربته الأولى تغرق بجدل أخلاقي شوّش عليها ومنعها تتقدم للناس بصورة أفضل وأجمل.. أمنيات بالنجاح يا تيم".