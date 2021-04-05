الحرب تشتعل بين اليوتيوبرز نارين ونور.. دموع وانهيارات وأمراض نفسية انتهت بالمستشفى!

دائمًا ما تؤدي المنافسة في مجال العمل إلى خلافات كبيرة بين المشاهير فما بالك إذا ما كانت بيت صديقتين يعملان في المجال ذاته والذي هو عالم يويتوب.

نور ونارين اسمان لمعا في عالم ليوتيوب بطبيعة المحتوى الذي تقدمانه كلاً منهما عبر قناتها الشخصية في التطبيق الأول للفيديوهات حيث يتابعهما الملايين، وعلى الرغم من أن المنافسة كانت خفية بينهما أو بالأحرى ربما لم تعلن بها، كانت الفتاتان تقضيان الكثير من الوقت معاً أمام الكاميرات بشكل ودي كما هو ظاهر للعين قبل أن ينقلب الأمر في ليلة واحدة وينتهي بسلسلة اتهامات متبادلة.

وبدأ الأمر بمشاركة نارين فيديو عبر حسابها في إنستقرام وهي تبكي، وجاء في الفيديو تحديداً: "أنا بعرف انو عم تحضري الستورب الآن..إنتي مريضة وما عم بحكي هالشي عشاني بس انتي خطيرة على المجتمع وفاشلة".

وتابعت نارين" قابلت منذ يومين بالصالون وحكيتلك عن الخطط الي بدي أعملها للمستقبل يوم يومين الاقيكي منزلة نفس الفكرة اللي ما كانت بالك أصلاً..".

وأضافت نارين "أنا ما رح أندم إني نزلت الستوري هاي وانتي فاشلة وأصلاً مبين على شكلك انك مكتئبة وأنا مو البنت الي دايماً مبسوطة هاي أنا".

وجاء الرد سريعاً من زميلتها نور التي شاركت فيديوهات جاء فيها "اجت لعندي نارين بالصالون لحدي وبلشت تسأل شو رح تعملي لــ شهر رمضان وانا احكيلها وهي بتحكي وأنا كمان...وانا ما خبيت شي لإني صريحة وعمري ما جرحت حد بحياتي طول فترة شغلي".

وتابعت نور " أكبر دليل رفيقي الي حرمتيني منوا سنين إجى حكالي عنك وقدي انتي مهووسة فيني وبتلحقيني على كل إعلان..هاد غير شلتها الي دايماً بحكوا بضحكي وأنا ساكته وبس تشوفي وجه لوجه بتسلم عليا وبتبوسني ولا كأنوا فيه شي".

وأضافت نور " عم تحكي انو شكلي مكتئبة؟؟...هاد لأنو أنا حكيتلك عم حس بإكتئاب وانا هون بـ دبي"، ومن بعدها بساعات تم تداول صُورة لـ نور من داخل المستشفى حيث كانت ترقد على السرير وهي منهارة.



نبذة عن نور

نور نعيم يوتيوبر و‌ناشطة على الإنترنت ولدت في 21 يونيو 1997 في بغداد_العراق، معروفة في مجال منشئي المحتوى على صعيد الوطن العربي بأسم الشهرة (نور ستارز)... نشأت نور في سوريا وتقيم حالياً في الولايات المتحدة وعاشت فترة من حياتها في تركيا، حققت نور نعيم شهرة واسعة على يوتيوب بفضل قناتها التي تضم أكثر من 17 مليون مشترك وتعد من أكثر القنوات العربية إشتركاً.

عاشت نور طفولتها ومراهقتها في دمشق وانتقلت من بعدها في عام 2011 للعيش في تركيا لمدة ثلاث سنوات وعملت فيها ودرست اللغة الإنجليزية في المدرسة البريطانية الدولية في تركيا، وفي عام 2014 انتقلت نور للإقامة في الولايات المتحدة في مدينة سياتل، واشنطن ولكنها لم تبقى بها كثيراً لعدم وجود عوائل عربية فانتقلت للاستقرار في ولاية ميشيغان في ديربورن مع والدتها وأخوانها وأكملت دراستها الثانوية في ثانوية ديربورن واستطاعت الدخول إلى الجامعة في عام 2016 بتخصص إدارة الأعمال.

والدة نور عراقية الأصل ووالدها كويتي لكن والدته عراقية، أعلنت نور مؤخراً أن والديها منفصلين عندما كانت في مرحلة الطفولة وعاشت نور مع والدتها فقط. لدى نور أخت واحدة إسمها بنين نعيم لديها قناة على اليوتيوب، ولديها أخ واحد إسمه وليد….. حالياً نور تدرس في أكاديمية نيويورك للأفلام وتسكن مؤقتاً في لوس أنجلوس لغرض دراستها.



من هي نارين؟

هي موسيقية و صانعة محتوى على اليوتيوب و مشهورة بإسم نارين بيوتي هي سورية تعيش بين السويد و دبي و تتحدث نارين 6 لغات هي "كردي، عربي، إنجليزي، سويدي ، تركي ، إسباني"..افتتحت قناتها في اليوتيوب عام 2014 بإسم Narins Beauty و يقوم بمتابعتها أكثر من 11 مليون شخص و بعدد مشاهدات تفوق المليار ونصف.