رامز جلال وفيديو مُسرب من برنامج المقالب.. وهل سنشهد حرب بين ضيفي البرنامج سمية الخشاب وأحمد سعد؟

أصبح اسم رامز جلال مُرتبطاً بشهر رمضان والذي يقدم فيه الممثل من خلاله برنامجه الترفيهي المليء بالمقالب والذي يُعتبر رقم واحد عربياً.

وكشف رامز مساء أمس عن البوستر الرسمي الخاص ببرنامجه بحلته الجديدة وأطل من خلاله بستايل شعر "مجنون" كشخصيته وبرنامجه وارفقه بتعليق "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر".

وانهالت التعليقات من المشاهير الذي ينتظرون البرنامج على أحر من الجمر ومن بينهم ياسمين عبد العزيز التي علقت بـ "مبروك يا موزة".

أما منى زكي فقد علقت بـ "مبرووك يا رامز"، بينما علقت بدرية طُلبة بـ "فى انتظارك وبالنجاح والتوفيق يارب".

مع تداول اسم رامز انتشر عبر السوشال ميديا فيديو لـ رامز من كواليس تصوير عمله الجديد واظهرته بشورت قصير وهو يوجه كلامه للكاميرا ومن ثم تحرك بعدها هو وفريق العمل معاً، وبحسب المتداول أن الفيديو في المملكة العربية السعودية حيث صور رامز برنامج المقالب كما أفادت بعض المصادر أن فكرة البرنامج تدور حول مقالب داخل مدينة الألعاب.

أما عن الضيوف الذين وقعوا في المقلب فكانت أبرز الأسماء من القائمة الفنانة المصرية سمية الخشاب وطليقها الفنان أحمد سعد إضافةً إلى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك وقفشة ومحمد هاني ومروان محسن وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، وكما نلاحظ أن تركيز رامز هذه السنة كان على أبطال كرة القدم ربما لأن المشاهير في عالم الفن أصبحوا أكثر حذراً من السابق بعد أن شاهدوا قوة المقالب التي يقدمها جلال.

بالعودة إلى اسمي سمية وأحمد فقد أثار تواجدهما معاً في البرنامج سؤال في بال الجمهور حول ما إذا كنا سنشهد معركة بينهما عبر السوشال ميديا بعد عرض حلقتهما، إذ أن الثنائي كان قد انفصل عن بعضهما وسط فضيحة كبيرة وانتصارات متعددة من جهة سمية بحق سعد الذي أكدت أنه عرضها للعنف المنزلي وتسبب في خسارة طُحالها.



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