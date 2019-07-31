الخطة الأمثل لعُطلة نهاية الأسبوع خلال العيد في دبي

لا داعي للسفر لتمضية إجازة رائعة، إذ تستضيف دبي مغامرات رائعة خلال عُطلة نهاية الأسبوع. فسواء كنت ترغب بالاسترخاء أو بتجربة شيء جديد، إليك أفضل النشاطات لإجازة العيد.

الخميس 8 أغسطس: أفضل بداية لنهاية الأسبوع

إذا كنت ترغب بالحصول على تجربة مختلفة مساء الخميس، فلا بدّ لك من التوجّه إلى مرسى دبي. تتميّز أمسيات الخميس في "ذا بيتش" في جي بي آر بالأجواء الحيوية، لذا لا بدّ من التوجّه باكراً لمشاهدة غروب الشمس في قلب البحر. استمتع بجلسة مميّزة مقابل الشاطئ وبعض الأيس كريم من "موريليز"، أو السوربيه من"دري دري". تضمّ المنطقة العديد من الخيارات لتناول العشاء، ومن بينها المأكولات البحرية الطازجة في "إيبرونو أند هامرز"، أو المأكولات الإماراتية التقليدية في "الرمال السبعة". أما في فندق موفنبيك، يمكنك مشاهدة عروض "ذا لافتر فاكتوري" خلال شهر أغسطس عند الساعة 9 مساءً. احصل على التذاكر مسبقاً، واستمتع بعروض نجوم الكوميديا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

الجمعة 9 أغسطس: اكتشف حتا

هل لا تزال ترغب في الابتعاد؟ استيقظ باكراً وتوجّه إلى حتا! فهنا أنت لا تزال داخل دولة الإمارات، وستوفّر على نفسك عناء حجز التذاكر والحصول على تأشيرة، إلا أن المنطقة مختلفة وبعيدة عن صخب المدينة. يقع فندق حصن حتا وسط الجبال الشاهقة، حيث يمكنك الاستمتاع بحوض السباحة ومسارات المشي.

بعدها يمكنك التوجّه خارجاً لاستكشاف التاريخ الغني للمنطقة وحصونها القديمة. تتضمّن قرية حتا التراثية العديد من الأكواخ التقليدية، والمنتجات اليدوية، والمتاحف التي تتيح لك الاطلاع على حياة القرى التاريخية. استرح من التجوّل وتناول العشاء في مطعم "تنور لحم" الذي يقدّم المأكولات الإماراتية. اختتم رحلتك بزيارة حصن حتا الذي يعود للعام 1896 قبل العودة إلى دبي.

السبت 10 أغسطس: الترفيه في قلب دبي

استرخ بعد جولتك في حتا واستمتع بفطور متأخر في "كلينتون ستريت" في سيتي ووك. يقدّم هذا المطعم القادم من نيويورك الدجاج المقلي والوافلز والبانكيك. بعدها، تناول فنجاناً من القهوة في مقهى "% أرابيكا" المحلي المجاور.

بعد ذلك، يمكنك التوجّه إلى منطقة القوز وتحديداً إلى حي السركال أفنيو الفني. تجوّل بين المعارض الفنية والمقاهي الفريدة، واكتشف المعارض في غاليري لاوري شبيب، أو كاربون 12، ثم تناول القهوة في مقهى "نايتجار". وإذا وصلت إلى السركال أفنيو قبل الساعة 1 بعد الظهر، سجّل في ورشة عمل الشوكولا والقهوة المجانية في "ميرزام تشوكليت" واستمتع بتذوّق الشوكولا الداكنة. وفي الجوار، تقدّم سينما عقيل سلسلة من الأفلام ومن ضمنها فيلم "ذا كات ريتورزنز" الياباني لهيرويوكي موريتا عند الساعة 10 مساءً.

الأحد 11 أغسطس: أجواء ثقافية في العيد

عيد مبارك! هناك العديد من الطرق للاستمتاع بعيد الأضحى من خلال التقاليد والإرث المحلي. استمع إلى أروع القصص التي يرويها "شيبتنا" في دبي مول، أو استكشف معرض "الآباء المؤسّسون" في متحف الاتحاد. زُر دبي فستيفال سيتي مول واستمتع بمشاهدة العروض الترفيهية المتنقّلة.

حاول الوصول باكراً للتسوّق والاستفادة من عروض العيد واستكشاف نشاطات الأطفال قبل بدء عروض الألعاب النارية عند الساعة 8 مساءً، والتي تُقام مع عرض "تخيّل". اختر المكان المناسب لك أو احجز في أحد المطاعم الواقعة على الواجهة المائية مثل مطعم "الفنر" أو "إيتالي".

الإثنين 12 أغسطس: أجواء مميّزة في داونتاون دبي

يُعدّ داونتاون دبي من أبرز المناطق الحيوية في المدينة، بناطحات السحاب والنشاطات الترفيهية المتعددة التي يحتضنها. امضِ أمسية مميزة في مطعم "كيزميت" الذي يقدّم أشهى المأكولات.

توجّه إلى دبي أوبرا لمشاهدة فيلم "فاست & فوريوس: هوبز أند شاو". تقدّم هذه الوجهة مجموعة من الأفلام على شاشة ضخمة ذات جودة عالية مقابل 60 درهماً فقط. احجز مسبقاً للاستمتاع بتجربة مختلفة لمشاهدة الأفلام.

الثلاثاء 13 أغسطس: تجارب شاطئية رائعة

اختتم الإجازة في مرسى دبي الذي يستضيف مجموعة من النشاطات الترفيهية. امضِ يومك على الشاطئ واستمتع بالماء والشمس، بينما يستمتع الأطفال في "سبلاش باد". أما الكبار، فيمكنهم استئجار أسرّة في "سي بريز" والذي يقدّم أيضاً رياضات مائية مثل الجت سكي، والفلاي بورد والبانانا بوت.

عشّاق المغامرة على موعد مع تجربة رائعة في "إكس لاين دبي مارينا"، والتي تُعدّ أطول خط إنزلاقي "زيبلاين"، بطول 1 كيلومتر، والذي يمتدّ من أبراج "أمواج" في جي بي آر إلى دبي مارينا مول. يقدّم "إكس لاين" عرضاً صيفياً مميزاً مع أسعار تبدأ من 399 درهماً للشخص.