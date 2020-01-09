الدكتورة خلود تنجو من حادث سير وتعلق: "مساعدتي للفقراء وراء نجاتي"!

تعرضت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود مساء أمس إلى حادث سير قوي بسيارتها الـ "روز رايس" التي تميزت بتصميم خصيص لها.

وفي التفاصيل، شاركت الفاشنيستا الكويتية فيديو يظهر سيارتها الخاصة وهي محطمة بالكامل من الأمام نتيجة ضربة قوية، أما عن حالتها الصحية فقد قضي الموضوع بإصابة طفيفة بيدها، وعلقت خلود على الحادثة أن اعمالها الصالحة وصدقاتها للمحتاجين وراء نجاتها من هذا الحادث.

أما أطفال الدكتورة فلم يكونوا معها في السيارة وهو ما أكدته شاكرة الله على أنهم لم يكونوا معها وقت الحادث.

جمهور الفاشينيستا تمنوا لها السلامة، وطلبوا منها أن تكون أكثر حذراً أثناء القيادة وأن تجعل السائق يتولى المهمة من اليوم وصاعدا، في حين هاجم البعض خلود واتهمها بالكذب والفبركة لزيادة عدد المتابعين وكسب تعاطف الجمهور العربي بقصة الحادث المفبركة على حسب وصفهم، خاصة استغلالها لموضوع الصدقات ومساعدة الفقراء.

يذكر أن الدكتورة خلود تعتبر من أهم المؤثرين في الخليج العربي، وقد رزقت مؤخراً بثلاث توائم من زوجها أمين.

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