الدكتورة خلود تصدم الجمهور وتتحول لـ نسخة دنيا بطمة...وتعترف بـ أنها الزوجة الرابعة!

تداولت الصفحات الفنية فيديو لـ الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود وهي تجيب على اسئلة متابعينها التي تصلها عبر تطبيق سناب شات حيث يتابعها الملايين.



أحد الأسئلة الذي وصل خلود كان حول كونها الزوجة الثانية لـ أمين لترد ساخرةً بالتالي:

"أمين كان متزوج أربعة وأنا الرابعة ايه قصدي الأولى وخليت الثلاثة يناحشون وضليت أنا"..

أيضاً كان هنالك سؤال حول الإختلاف في العادات بينها وبين زوجها بُحكم أنه من بلد أُخرى لتعلق بـ

"إذا حبيت شخص ما رح تكون الجنسية والعادات أي عائق بوجهك ورح تعرفون من مشاعركم انكم حق بعض وتقدرون تأسسون عيله"..

خلود أيضاً أجابت حول موقفها لو كانت إحدى ضحايا رامز جلال في برامج المقالب التي يقدمها كل رمضان، إذ أكدت أنها سوف تؤذيه ولن تكون فريسة أو ضحية سهلة.

من جهة أخرى، أثار شكل الدكتورة خلود صدمة الجمهور الذي شببها بـ الفنانة المغربية دنيا بطمة ضمن تعليقات كان منها "دنيا بطمه نسخ لزززززق المشكله المشاهير لما يصلحوا ع بالهم يطلعون حلوين مايدرون ان العيون تتاذي منهم لما يغيروا بخلقتهم"... وتابع أحدهم "بسم الله صايره تشبه دنيا بطمة"...وتابع آخر "أحسبها دنيا بطمة".

يذكر أن الثنائي كان قد تصدر الحديث منذ أيام بعد أن تم تداول هاشتاق "طلاق الدكتورة خلود من أمين" دون أن يتم مشاركة أي تفاصيل صعد الهاشتاق إلى المرتبة الأولى ضمن تفاعل كبير من الجمهور الذي تساءل عن ما يحدث وما إذا كان فعلاً الثنائي قد افترقا بعد سنوات من الزواج أثمر عنها 4 أطفال، فيما خمن البعض أن الهاشتاق مدفوع من أحدهم والهدف منه إثارة الجدل وخلق بلبلة لا أكثر ولا أقل.

وقرر وقتها خلود وأمين الرد على طريقتهما بمشاركة فيديو لهما معاً من داخل مكتب الأخير ويشكلا بيدهما إشارة قلب دليل على أن محبتهما وعلاقتهما ما زالت مستمرة ضمن أغاني رومانسية، ومن بعدها استمرا بتصوير يومياتهما دون التطرق إلى موضوع الإشاعة بشكل مباشر.

يشار إلى أن خلود متزوجة من شاب أردني يدعى أمين غباشي منذ عام 2016، وأنجبت منه ثلاث بنات وصبي، حيث رُزقت بطفلتها الأولى عام 2017 وأطلقت عليها اسم خلود، ثم عادت ورزقت في شهر فبراير الماضي من عام 2019 بثلاثة توائم صبي وفتاتين، أطلقت عليهم أسماء خالد، ليليان وليان.



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