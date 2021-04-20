إلهام شاهين "فيلم سوق المتعة أعظم أدواري وأفضلها"..وقُبلاتها وأحضانها مع محمود عبد العزيز إلى الواجهة!

حلت الممثلة المصرية إلهام شاهين ضيفة عبر برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم الإعلامية إيناس الدغيدي.

أهم مواضيع الحلقة كان سؤال وجه لـ إلهام حول ما إذا كانت قادرة على تقديم أدوار الإغراء حالياً وهي بعمر الـ 60 لتعلق بـ

"أكيد أنا قادرة إذا أقنعني الدور، وبالرجوع لـ فيلم سوق المتعة الي عمل ضجة كبيرة دا كان أعظم وأفضل أدواري وأنا فخورة بكل مشاهدي ومقتنعة باللي قدمتوا".

رد إلهام اعتبره الجمهور عبارةً عن مجاهرة بالمعصية خاصةً أنها مُسلمة وعربية وكان من بين التعليقات:

"تموت بالمشاهده الي بيها قلة أدب حتى ابوها مات وهو ماراضي عليها وبعدها تحجي تريد تقديم أدوار إغراء العجوز"... وتابع أحدهم "المكابرة على الباطل احيانا تكون أسوأ من الباطل نفسه وهي ذنب بحد ذاتها"..وجاء في تعليق آخر "بغض النظر عن الحلال والحرام انتي حدا مقرف ومافيكي ولا شوية اغراء فاانضبي احسن الك".

ضمن سياق الحلقة تم التطرق لموضوع والدها الذي تُوفي وهما مُتخاصمان بحسب المتداول وأكدت إلهام أنها تُحب والدها جداً وأن شجاعتها التي تملكها قد ورثتها منه، كما أكدت أنهما بالفعل كانت بينهما خلافات كثيرة.

أما فيما يتعلق بموضوع العائلة فقد أكدت أنها هي من رفضت الإنجاب وخضعت للإجهاض مرةً واحدة لأنها لا تريد أن تتحمل أي مسؤولية وأنها ضحت بالعائلة من أجل العمل لأن القيمة التي تعطيها إياها المسيرة الفنية لا يمكن لأحد آخر أن يعطيها اياها.

أحد مواضيع الحلقة أيضاً كان حول زميلتها الممثلة رانيا يوسف التي وصفتها بأنها تحب إثارة الجدل من أجل الترند وتصدر الحديث، أما عن موضوع "البطانة" فقد أكدت أن هذه الأمور تحدث في الغالب وليست مفتعلة من قِبلها كما أُشيع تلك الفترة.



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