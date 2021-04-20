مايا دياب "فيروز طالبتني بـ 1.5 مليون دولار"!

عاد إسم الفنانة اللبنانية مايا دياب لتصدر الحديث من جديد بعد حوالي أسبوع من مقابلتها مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "العرابة".

خلال فقرات الحديث تم التطرق إلى الخلاف الكبير بين مايا وابنة السيدة فيروز ريما الرحباني على آثر غناء دياب لـ أغاني السيدة فيروز خلال حفلاتها. مايا كشفت أن السيدة فيروز طالبتها بـ 1.5 مليون دولار كتعويض مالي من دون التطرق إلى التفاصيل.

على الأغلب أن ريما والتي منعت أغلب الفنانيين من إعادة غناء أغاني والدتها كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد مايا والتعويض المالي هو النتيجة النهائية للقرار القضائية.

مايا بدورها رفضت الرد أو التعليق على موضوع ريما والتي سبق وأن هاجمتها بمنشور طويل جاء فيه:

"وتكتمل اللوحة التاريخيّة فجأة وبحجّة إنفجار الپور ما عاد نعرف منين بدا تجي الضربة.. ضربة بكل معنى الكلمة! ضربة مضروبة بقوّة وحجم وهَوْل الانفجار ... من هاروت لعبير لمايا لغايا لآيا حفلة رايحة حفلة غايا .. يا مين يزايد"...وتابعت " ايش ده.. كل كبت الفنانين من كورونا والزربة بلا شغل فلتت علينا إلنا بفرد ضرب وعلى أغاني فيروز! .. يا ربّي تنغّينا!"...وأضافت ريما "إنتو والإخت اللي بصراحة بصراحة لوما قالولى إسما كذا ما عرفتا .. يا شيخة اعتمديلك شكل تنعرفك فيه .. والله ما عرفتك.. ساعة بتنفخّي ساعة بتنفسّى.. ايش ده.. على إش دي .. على أسود وأبيض.. رعب العادي.. يعني بصراحة صُعقت.. وما عارفة منين بلّش من الحكي والا من الغِنِي"

لازم ضروري يرجع في عدل وعدالة بهالبلد وتبلّش أوّل شي مهاما بإنّها ترد الحق لصحابو 😑وأوّل مين لازم يرجعلو حقّو هوّي جهاد... Posted by Reema Rahbany on Thursday, 17 September 2020

وأختتمت ريما هجومها بـ "يا عيب الشوم حقيقي ع كل اللي صار وعم بيصير.. بس بطمّنكن ما رح تقطع ع خير ابداً .. هيدا الإرهاب الفنّى صار بدّو مكافحة أكبر من مكافحة الفساد ..وصار بدو عقوبات كمان .. وِجَع!"



في نفس السياق، تم تداول فيديو لـ مايا وهي تغني لـ أرزة لبنان فيروز مجدداً إلا أنها تلقت هجوم شديد هذه المرة من الجمهور الذي سخر منها بعدة تعليقات كان منها

"انو يعني انا ما بعرف انت ك لبنانية وبدك تغني ما حدا كامشك بس وقت بدك توصلي لتغني لفيروز عادي انك تقولي لا وتعرفي مقدرات صوتك (إن وجد) لأنو يعني بتحطي نفسك بمواقف بايخة"...

انو يعني انا ما بعرف انت ك لبنانية وبدك تغني ما حدا كامشك بس وقت بدك توصلي لتغني لفيروز عادي انك تقولي لا وتعرفي مقدرات صوتك (إن وجد) لأنو يعني بتحطي نفسك بمواقف بايخة 😣😣 — sandra hrez (@sandra_hrez) April 19, 2021

وغرد آخر "نا مش فاهم من وين هالثقه؟ ،مالقيتي غير السيده فيروز؟ غني شي على قدك، ماشربش الشاي اشرب قازوزه، يامدام النجوميه من الله، شريهان طلعت في اعلان وعملت ضجه واعصار وانتي حتى اثاره الجدل ما قدرتي تعمليها ومالقيتي غير فضل شاكر استاذك تتهجمي عليه؟ انتي اللي مجرمه بفعايلك السودا".

للمزيد من قسم الترفيه:

إلهام شاهين "فيلم سوق المتعة أعظم أدواري وأفضلها"..وقُبلاتها وأحضانها مع محمود عبد العزيز إلى الواجهة!

خبر وفاة صاحب قناة طيور الجنة بفيروس كورونا يغزو السوشال ميديا!

موديل روز وطليقها إلى الواجهة مجدداً..خيانة وتهديد بالقتل وسجن !