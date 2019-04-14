الدكتورة خلود تكشف عن الأجر الباهظ الذي دفعته لنجوى كرم في حفل الإعلان عن توأميها!

حلت الفاشينيستا الكويتية المعروفة باسم الدكتورة خلود، ضيفة على برنامج "الطائرة" مع الإعلامي صالح الراشد، وكشفت خلال اللقاء عن تفاصيل الحفل الذي أعلنت فيه عن خبر حملها بالتوائم، والأجر العالي الذي دفعته لنجوى كرم مقابل إحياء الحفل الخاص بهذه المناسبة في ليلة رأس السنة.

وبعد الكثير من الجدل عقب حفل الفنانة نجوى كرم الخاص بالفاشينيستا الكويتية، دافعت الدكتورة خلود عن الفنانة اللبنانية وقالت: " ودافعت الفاشينيستا الكويتية عن وجهة نظرها قائلة : هي فنانة كبيرة وليها احترامها لكن هي وظيفتها في النهاية تغني مكان ما تحب، ما دام الإنسانة جت وقدرناها وحطناها في رأسنا، وهي ما جت كده، هي خدت أجرها كامل".

وأضافت توضيحًا فيما يخص الأجر الذي تم دفعه قائلة: " أجرها عالي وايد بس تستاهل، أنا طلبتها بحق حفل رأس السنة والإجراءات تمت بشكل طبيعي وكانت هي وايد مستانسة، ما أقدر أقول يمكن هي ما تحب، لكن هو فوق 40 ألف دينار كويتي".

االجدير ذكره أن الدكتورة خلود استقبلت منذ فترة برفقة زوجها الموديل الأردني أمين 3 توائم، وفاجئت الجمهور بهذا الخبر، بعدما كانت أعلنت عن انتظارها لتوأمين فقط، وانتشرت الصور في وقتها على نطاق واسع وشاركها الفرحة عدد كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.