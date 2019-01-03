استفتاء البوابة: الدكتورة خلود تتفوق على فرح الهادي ومشاعل الشحي بـ "الاستفزاز"‎!

استحق الـ "كبلز" الفشنيستا الكويتية الدكتورة خلود وزوجها امين لقب أكثر ثنائي مُستفز بحسب استفتاء أجراه موقع البوابة طرح من خلاله سؤال لرواد مواقع التواصل الاجتماعي حول من يستحق لقب "الثنائي المستفز" بين هؤلاء الدكتورة خلود وزوجها أمين، مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس، فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي، والمتحول الجنسي هيفاء ماجيك وصديقها ربيع.

وتفوقت الدكتورة خلود وزوجها امين على البقية بنسبة 40%، فيما احتل الثنائي هيفا ماجيك وربيع المركز الأخير بنسبة 18% بحسب تصوير رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى ظاهرة نجوم السوشال ميديا "الكبلز" كانت قد انتشرت مؤخرًا بشكل كبير جدًا، وشملت عدد كبير من الثنائيات، واللذين يصران على عرض حياتهما الخاصة امام الجمهور ويعتمد دخلهما على الإعلانات.

والغريب بالأمر ان شهرة أي كبلز بينهم تزداد كلما ازداد استفزازهما لجمهورهم وزادت تصرفاتهم غرابة وجراة، وبالرغم من تعرضهم للانتقاد والهجوم بشكل عام إلا انهم لا يتوقفوا عن هذه التصرفات الغريبة والتي كانت آخرها، إقامة الدكتورة خلود لحفل ضخم من اجل إعلان نوع جنينها، وقيام فرح الهادي وعقيل الرئيسي بالاحتفال بالذكرى الثانية لزواجهما عن طريق اقامة حفل زفاف ثان.

للمزيد من اخبار الفن: