وليد فواز ومي سليم

شهدت الأشهر الماضية حالة من الهدوء التام بالتصريحات والأخبار التي تخص الفنانة الأردنية مي سليم وطليقها الفنان وليد فواز، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بأخبارهما لفترة طويلة.

إلا ان الفنان وليد فواز نشر بوستر فيلم قرمط بيتقرمط والذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنان احمد أدم والفنانة دينا فؤاد بالإضافة للفنان بيومي فؤاد، وكشف البوستر أن الفنانة مي سليم تُشارك في بطولة الفيلم أيضًا ليكون أول عمل فني يجمعهما بعد إعلانهما طلاقهما.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل وفيما إذا كان هناك أي مشاهد تجمعهما في العمل او لا، واعاد البوستر حادثة إنفصال الثنائي إلى أذهان الجمهور حيث كانت سليم قد اعلنت عن انفصالها عن زوجها وليد فواز بعد أقل من شهر على زواجهما وتحديدًا خلال شهل العسل دون ذكر الأسباب.

وكانت علاقة حب قد نشأت بين الثنائي سليم وفواز خلال تصويرهما أحداث مسلسل "الرحلة" من بطولة باسل خياط وريهام عبدالعزيز والذي جسدا في دور زوجين يمران بمشاكل عديدة منذ أول يوم في زفافهما.

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