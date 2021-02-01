الدكتورة يومي تتفاخر بقيمة مجوهراتها.. وتثير غضب السعوديات

تتواجد الفاشنيستا اللبنانية والمودل الدكتورة يمنى خوري والمعروفة عبر السوشال ميديا باسم الدكتورة يومي في السعودية حاليًا، ومنذ لحظة وصولها إلى هناك وتثير الدكتورة يومي الجدل.

ومؤخرًا تداول رواد السوشال ميديا فيديو للدكتورة يومي وهي تستعد لحضور إحدى المناسبات بإطلالة رسمية، مرتدية فستان باللون أخضر بدون أكتاف، مع طقم مجوهرات من الألماس.

وكشفت الدكتورة يومي من خلال حديثها للجمهور أن طقم المجوهرات التي ترتديه قيمته مليون ريال، معلقة: "وقليل علي".

وأثار حديث الدكتورة يومي ردود فعل واسعة، حيث اعتبر البعض أن الفيديو يستفز مشاعر فتيات السعودية بسبب تلقيها هدية باهظة الثمن بهذا الشكل مع التفاخر بأنها تستحق أكثر.

فيما انتقدها عدد كبير وهاجمهوها معلقين أن تصرفها لا إنساني خاصة وأنها تتفاخر بمجوهراتها والملايين في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها الوطن العربي ككل وبلدها لبنان بشكل خاص.

وجاء في تعليقات الجمهور: " اصلا تقوله وهي مو واثقه كانها مااصدقت بي مليوون غيرك يلبس اكثر ماقال شي احلام لابسه ب ٧مليون م طلعت وقالت بي سبعه".

وقالت متابعة أخرى: " المفروض اي وحده ماتحترم قوانين البلد اللي جايته تترحل على طول".

وكانت قد ظهرت يومي في بداية تواجده في العاصمة السعودية بالرياض بفيديو كشفت خلاله عن سعادتها بسبب اهتمام أهل الرياض بهاوقالت معلقة: " “بفكر ظلني بالسعودية والله حبيت الجو .. ما بتستقبلوني يا أهل الرياض.. أنا ما شفت حداً بيهتم بحدا مثل ما اهتموا فيني” مضيفة.. وأنا منيحة كمان أنا بضحكهم وبعملهم أجواء”.

كما كشفت بفيديو سابق عن صدمتها لجمال السعوديات معلقة أنه يشبه الجمال اللبناني، وهو ما أثار ضجة كبيرة حيث سخر عدد كبير منها بسبب اعتبارها الجمال اللبناني مقياس، فيما هاجمها آخرون بسبب اعتبارها عن أن وجود سعوديات جميلات هو أمر صادم.

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