هازال كايا تسيء للدين الإسلامي.. وتدعم المثلية الجنسية

حقوق المثليين هي حقوق إنسان!!

هذا هو الهاشتاق الذي تصدر الترند التركي منذ لحظات قليلة بعد أن أقدم 4 أشخاص مثليين جنسيين برفع صورة علم المثلية أمام مكتب رئيس جامعة بوغازيجي بإسطنبول التي تشهد احتجاجات.



المشكلة لم تكن برفع علم المثلية بل كانت بصورة الكعبة المشرفة التي وُضغ فوقها علم المثلية مما اُعتبر إساءة للدين الإسلامي، وبناءً على ذلك تم اعتقال 4 أشخاص بتهمة الإهانة العلنية للقيم الدينية التي يتبناها قسم من الشعب.

المفاجئة كانت تغريدة الممثلة التركية هازال كايا والتي شاركتها على نفس الهاشتاق الذي تصدر الحديث وجاء فيها عدة علامات تعجب "!!!!" مشيرة إلى أن الوضع لا يُعجبها خاصةً أنه من المعروف عنها دعمها للمثليين.

وهاجم الجمهور الممثلة التركية بتغريدات متعددة من بينها "هذه ليست حرية شخصية هذا تطاول على الأديان"، وتابع أحدهم "موعدكِ مع جهنم"، وكان هناك تعليق "انتي حرة في دعم المثلية ولكن يجب أن تحترمي الديانات الأخرى ومعتقدات الشعب".

من جهة أخرى، تستعد هازال لدخول الدراما من جديد بعد غياب بسبب الأمومة عبر مسلسل بقصة من نوع الخيال العلمي والسفر عبر الزمن، وبحسب المتداول أن البطولة الرجالية ستكون من نصيب الممثل التركي صلاح الدين باشالي الذي عرفه الجمهور من خلال مسلسل "نبضات قلب" بدور "آلب".

هازال كايا و صلاح الدين باشالي أبطالاً ل مسلسل الخيال العلمي والسفر عبر الزمن "بيرا بالاس" المكون من 8 حلقات لنتفلكس تركيا.



مقتبس من رواية في منتصف الليل في بيرا بالاس#PeraPalas pic.twitter.com/9bcRxTHDv0 — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) January 26, 2021

يذكر أن أخر بطولات هازال كانت من خلال مسلسل "حكايتنا" والذي جمعها بزميلها الممثل "بوراك دينيز" بعد أن قدما ثنائية ناجحة جعلتهما يتصدران الترند مع كل حلقة تُعرض عبر الشاشات، ودارت قصة العمل حول فتاة مسؤولة عن أشقائها الخمسة مع غياب الأم عن البيت وعدم اهتمام الأب بأطفاله، ووسط حياتها المليئة بالأحداث والمشاكل تقع في قصة حب مع شاب غني قرر ترك منزل والديه والعيش في حي فقير.

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