الدكتورة خلود ستخضع لعملية تجميل جديدة.. والجمهور يهاجمها!

عادت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود لتصدر الحديث من جديد بعد أن شاركت صُورة جديدة تعلن بها عن نيتها بالخضوع لعملية تجميل جديدة.

وشاركت خلود الصُورة وارفقتها بتعليق "تنصحوني اسوي فيلر للشفايف ولا طبيعي احلى"؟

ما إن شاركت خلود التعليق حتى تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير ضمن هجوم وانتقادات بسبب خضوعها المتكرر للعمليات التي غيرت ملامحها بشكل كبير.

وكانت الفاشنيستا الكويتية والتي هي أم لأربع أطفال قد خضعت منذ أشهر لعملية تجميل الأنف والتي أوعزت سببها إلى إعوجاج داخل الأنف كانت قد كشفته عندما أجرت فصح الكورونا، وكان الظهور الأول لها بعد عملية تجميل الأنف يوم عيد ميلادها ونالت الصُور والفيديوهات إنتشار كبير ضمن تعليقات كان منها: "عاملة تجميل أنف وشد لمنطقة العين".

"مش عارف مين قانعن انو كل الناس اللي عندن الانف الصغير والعيون المسحوبة والشفايف المليانه يعني شي كتير حلو!".."تغير وجهها مرره".."بلا كذب هاي مو خلود الي في الفيديو يمكن وحدة عملت عملية تجميل زيها".

وأجابت الدكتورة خلود وقتها أيضاً حول تساؤلات الجمهور عن سبب تغطية أُذنيها بالشاش الطبي، وعلقت"اضطروا ياخذون غضروف من أذني ووضعوا في أنفي"، وهو ما يبدو منطقياً نتيجة حجم أنفها الصغير. إلا أن الجمهور شكك أنها خضعت لعمليات تجميل أخرى من بينها عملية خاصة بحجم الأُذن، لكن خلود ضربت بهذه الأخبار عرض الحائط بعد أن شاركت فيديو تكشف فيه أن إحدى أُذنيها سليمة.

من جهة أخرى، أبدت الفاشينيستا فرحتها بوصول متابعينها عبر تطبيق سناب شات لأكثر من 9 مليون مشترك مما وضعها في قائمة الأولى عربياً عبر التطبيق كالأكثر متابعة بين زميلاتها في العالم العربي.

يذكر أن خلود متزوجة من شاب أردني يدعى أمين غباشي منذ عام 2016، وأنجبت منه ثلاث بنات وصبي، حيث رُزقت بطفلتها الأولى عام 2017 وأطلقت عليها اسم خلود، ثم عادت ورزقت في شهر فبراير الماضي من عام 2019 بثلاثة توائم صبي وفتاتين، أطلقت عليهم أسماء خالد، ليليان وليان.

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