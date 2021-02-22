الراقصة أليسار تثير الجدل: أنا مسيحية وبقرأ قرآن قبل الصعود للمسرح!(فيديو)

أثارت الراقصة اللبنانية أليسار الجدل خلال الأيام الماضية عقب اللقاء الذي حلت فيه ضيفة على الإعلامي العراقي نزار الفارس، حيث قالت أنها على الرغم من أنها مسيحية الديانة، إلّا أنها تؤمن بالقرآن وتحرص على قراءة بعض السور قبل الصعود إلى المسرح.

وتابعت الراقصة أليسار خلال لقائها في برنامج "مع الفارس" أنها تحب الاستماع إلى سورة "البقرة" بصوت القارئ مشاري العفاسي حتى تشعر بالراحة النفسية، كما أكدت أنها تحفظ بعض الآيات القرآنية وتقرأ المعوذتين قبل الصعود إلى المسرح وتحرص على أن كون محتشمة أثناء قيامها بذلك.

الراقصة أليسار لا تريد إنجاب أطفال حتى لا يقول لهم الناس "ابن الراقصة"

حلت الراقصة اللبنانية أيضًا على برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، وتطرقت خلال اللقاء إلى موضوع الزواج والإنجاب، لتؤكد قائلة: " في بعض الأحيان الزواج بيكون كابوس، على بالي مرات كتير أعمل عيلة، ولكن بصير فكر في ابني أو بنتي، ما بدي كرهم في المدرسة خاصة لما حد يقول لهم يا ابن الرقاصة أو يا بنت الرقاصة".

ووجهت رابعة سؤال لـ أليسار هل تعرضتي للمضايقة والتحرش سواء لفظي أو جسدي لأنك مثيرة؟ اليسار علقت "لم أتعرض للتحرش لأني أخرج من الكواليس إلى المسرح، ونعم أنا مثيرة وقنبلة من الإثارة لأن شخصيتي المهنية تحب ذلك".

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