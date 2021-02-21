الراقصة اليسار "أنا قنبلة إثارة.. ولهذا السبب لا أريد أن اصبح أمًا"!

حلت الراقصة اللبنانية اليسار ضيفة عبر برنامج "شو القصة" من تقديم الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات.

وتم التطرق إلى مواضيع عديدة تم في الحلقة وأولها أن اسمها الحقيقي "ميري" وفي الحياة العادية البعيدة عن المسرح يتم مناداتها بهذا الاسم.

وكشفت الراقصة اللبنانية في البداية أنها خضعت لعملية جراحية بسبب وجود تليف بالرحم وكان حجم التليف كبير لدرجة صدمت الطبيب المسؤول عن الحالة.

وأضاقت اليسار أنها تعرضت لعملية خاطئة سببت لها مشاكل واجبرتها على البقاء في السرير لـ 9 أشهر قبل أن تخضع لعملية أخرى وعملية تجميل لتخفي أثار الجرح لأن الرقص يعتمد على شكل الجسد في بادئ الأمر.

وصرحت اليسار أنها حاولت الانتحار منذ حوالي الـ 11 عام بتناول مجموعة حبوب إلا أن شقيقتها تمكنت من مساعدتها ونجت من الموت بعد أن قضت ثلاث أيام في المستشفى.

الرقص على الجراح وبالرغم من الحزن والموت!

هذا كان عنوان القصة التي روتها اليسار بعد أن صُدمت بخبر وفاة أحد أعضاء فرقتها قبل صعودها على المسرح بثواني. إذ كان هناك شاب سوري يعمل معها وكان من المفترض أن تحيي إليسار ثلاث حفلات في نفس اليوم، ومن الطبيعي أن تحاول التحدث مع الشاب من أجل الترتيب إلا أنه لم يرد على اتصالها فظنت أنه نائم بسبب عملهما لوقت متأخر قبل يوم.

قبل أن تبدأ السهرة الثانية حاولت الاتصال مجدداً بالشاب إلا أنه لم يجيب، وفي نفس الوقت كان أهل الشاب يتواصلون معها لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ابنهم مما دفعها لطلب النجدة وارسال دورية أمن لتتفاجأ بصوت رجل الأمن "الشب ميت".

الأحداث جميعها حدثت أثناء تواجد اليسار على خشبة المسرح وبالتحديد مع بدء وصلتها الراقصة!

وكانت تفكر الراقصة بعدم المشاركة في السهرة إلا أنه فوجئت بوالدها وهو يسحب الهواتف المحمولة من يدها ويدفعها أمام الجمهور فما كان منها إلا أن باشرت الرقص. هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها اليسار هذا الموقف، اذ سبق وان أدت وصلة رقص أمام الجمهور بعد يوم من وفاة جدها.

أنا قنبلة جنسية!

ووجهت رابعة سؤال لـ اليسار هل تعرضتي للمضايقة والتحرش سواء لفظي أو جسدي لأنك مثيرة؟ اليسار علقت "لم أتعرض للتحرش لأني أخرج من الكواليس إلى المسرح، ونعم أنا مثيرة وقنبلة من الإثارة لأن شخصيتي المهنية تحب ذلك".

أطفالي سيتم مناداتهم بـ أولاد الرقاصة!!

مهنتي أصبحت كابوس!

وأكدت الراقصة اللبنانية أنها أحياناً تفكر بتكوين عائلة إلا أن أول ما يخطر في بالها هو كيف سيتم منادات أولادها بـ "أولاد الرقاصة" وهو أمر لن تقبله على أطفالها! كما وأضافت أنها تعيش قصة حب حالياً مع أحدهم ولكن لا تعلم إلى أين ستنتهي هذه العلاقة.

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