الراقصة دينا وفضيحة خروج صدرها من بدلة الرقص...وقُبلة على الفم!

أثارت الراقصة دينا الجدل بشكل كبير بعد أن شاركت مجموعة صُور لها من حفل زفاف كان قد أحيته مؤخراً في بلدها الأم مصر.

دينا والتي أدت وصلة رقص خلال الحفل شاركت مجموعة صُور لها برفقة العرسان ووالدة العروس التي تجمعها بها علاقة معرفة وارفقت الصُورة بتعليق "يا منة كنتي عروسة قمر و فرحتي قلبي مش مصدقة انك كبرتي و بتتجوزي. ربنا يسعدك و يفرحك دايما و تتهني انتي و حاتم"…

الراقصة دينا والتي ارتدت بدلة رقص كانت صُورتها مادة دسمة للتعليقات السلبية بسبب وضعية المنطقة العلوية وبالتحديد الصدر التي بدت كأنها ستخرج من الملابس وكان من بين التعليقات الساخرة "شو هالقرف يقطع عمرها"..وتابع آخر "عادي تلبسي بدلة رقص تكون مسكرة مشان ما نشوف هالمنظر"..

الأمر لم يتوقف على بدلة الرقص، إذ طالت الإنتقادات إحدى صُور الحفلة والتي ظهرت فيها أم العروس وهي تقبل ابنتها من فمها مما دفع البعض لإعتبارها "أوفر" وغير مناسبة.

الراقصة دينا والإغتصاب الزوجي!

الراقصة دينا كانت قد أطلقت تصريحات مثيرة للجدل حول موضوع الإغتصاب الزوجي الذي تم تداوله منذ فترة بعد أن كشفت زوجة أحد فنانين مصر تعرضها لهذا الأمر، وجاء في تصريح دينا "أنا ضد خروج أي امرأة عبر السوشيال ميديا للحديق عن أسرار علاقتها الزوجية للحديث عن أسرار علاقتها الزوجية، والحديث عن مثل هذه المشاكل على الملأ، اللي جوه أوضة النوم عيب نخرجه برا"....

وختمت بـ "لا يوجد ما يسمى اغتصاب زوجي، وهناك ما يسمى بالرضا لأنها زوجته وقاعدين مع بعض في البيت يجب أن يكون هناك ألفة ومحبة واحترام بينهما".

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