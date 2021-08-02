إلهام الفضالة توجه رسالة لـ نيللي كريم والسبب شهاب جوهر!

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بخبر خطوبة الممثلة المصرية نيللي كريم من لاعب السكواش هشام عاشور.

الأمر لم يقتصر على الخطوبة المفاجئة والاستعداد للزواج خلال الأيام القليلة القادمة، التركيز كان على فرق العمر والذي وصل لـ 8 سنوات تقريباً لصالح نيللي والتي هي من مواليد 1974 بينما خطيبها مواليد 1982.

الممثلة الكويتية إلهام الفضالة والتي أثارت الجدل بشكل كبير خلال الفترة الماضية قررت أن تعطي رأيها بموضوع نيللي وخطيبها وشاركت صُورة لهما تتحدث عن فرق العمر وارفقتها بتعليق "الف الف مبروك زين أنا فرق 3 سنين وسولي قضية الأمم المتحدة..المهم الله يتمم عليكم ويسعدكم يا رب".

زواج إلهام الفضالة !

تعليق إلهام جاء بسبب الهجوم الشديد عليها بعد إعلان زواجها من الممثل شهاب جوهر، الخبر الصادم كانت الإعلامية مي العيدان أول من شاركته بمنشور عبر صفحتها الشخصية في انستقرام ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها. وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضاله.

زوجة شهاب جوهر بأول ظهور!

ظهرت زوجة شهاب جوهر في أول فيديو من داخل سيارتها وهي تشكر كل من اطمئن عليها بعد أن وصل عدد المشاهدات عبر حسابها في سناب شات إلى أكثر من نصف مليون خلال نصف ساعة تقريباً.

وأثار الفيديو المتداول تعاطف الجمهور خاصةً أن طليقة شهاب كانت قد شاركت تصريح أول أمس جاء فيه: "يا رب صبرني.. اللهم اجبر كسر قلبي..دعواتكم لي..لك الحمد ولك الشكر يا الله"!



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