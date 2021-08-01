حياة الفهد في ذمة الله..والجمهور في صدمة!

تداول رواد السوشال ميديا عبر تطبيق تويتر خبر وفاة الممثلة الكويتية حياة الفهد بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

اسم الممثلة تصدر تطبيق تويتر ضمن تفاعل من الجمهور ومواقع الأخبار الفنية التي جزمت بأن الخبر صحيح إلا أنه لحد الآن لم يصدر بيان رسمي من عائلة فهد، وبحسب المصادر المقربة من الممثلة بأنها بألف خير ولا صحة لما يتم تداوله.

حياة الفهد تتعرض لهجوم حاد!

تعرضت الممثلة الكويتية حياة الفهد منذ عدة اشهر إلى هجوم حاد بسبب تصريحاتها الأخيرة الخالية من الإنسانية بحسب وصف رواد السوشال ميديا.

وفي التفاصيل، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج طالبت حياة الفهد بالتخلص من الوافدين بطريقة هجومية ومستفزة، إذ قالت: "هم الي قاعدين يدمرون الديرة، مش في قانون دولي يقلك بالأزمات لازم يطلعوا الوافدين،على شو نبتلش بيهم.. والله لو أنا لأزتهم بالبر، أنا مني ضد الإنسانية، إجو أكلوا وشربوا وأخذوا الأرزاق، الكويت ما تتحمل، طلعوهم من البلد وراتبهم يصل لعندهم"

من بعد الهجوم أطلت بمداخلة هاتفية وأوضحت مقصدها وأكدت أن التعبير خانها وأنها لم تقصد أي شيء عنصري، وأكبر دليل أنها قالت "خلهم يرجعون ورواتبهم رح تصلهم لباب البيت"، مؤكدةً أن وضع الكويت لا يتحمل كل هذا الضغط على الخدمات سواء الطبية أو غيرها، عددنا ما يقارب المليون وفوقنا 4 مليون وافد، والوضع يشمل كل البلدان العربية والكويت خصوصاً بسبب محدودية الموارد.

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