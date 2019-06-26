الرباعي ينتهي من تصوير (باي باي) و تسجيل (عمري الجديد)

انتهى المطرب صابر الرباعي من تصوير أغنية (باي باي) على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها على القنوات خلال الأيام المقبلة وتم تصويرها في لبنان، الأغنية من كلمات وألحان سليم عبدالله وتوزيع سامى المعتوي وقدمها باللهجة التونسية .

وتعتبر أغنية (باي باي) هي إحدى أغنيات ألبومه الغنائى الجديد، الذي يضم أغاني تونسية ومصرية تعاون فيها مع المطرب والملحن المصري عصام كاريكا، وأخرى بالعربية الفصحى، حسب موقع اليوم السابع.

و انتهى الرباعي أيضا من تسجيل أغنية (عمري الجديد) من ألحانه وتوزيع محمد مصطفى وكلمات هاني عبدالكريم الذي يعتبره من أفضل الشعراء الذي تعاون معهم في مشواره الغنائي.