تحرير محضر آداب بحق حسن شاكوش و إيقافه عن الغناء

أعلن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، قيام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بتحرير محضر آداب لواقعة حفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش والتي أثارت جدلا كبيرا.

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): (الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية أصدر قراره بتحرير محضر آداب لواقعة حفلة حسن شاكوش)، حسب موقع في الفن.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية قد قرر وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة في بيان لها أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي مايسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

ودعت النقابة في بيانها جميع الفنانين وحتي المؤديين للمهرجانات التمسك بمسؤلية الكلمة والأخلاق مشددة علي أنها لن تتواني عن دورها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخه والرصينة.

يذكر أن الأزمة بدأت منذ أيام في أحد الحفلات التي جمعت بين شاكوش والبحراوي في الساحل الشمالي، فعندما صعد شاكوش على المسرح، وكانت فرقة رضا مازالت متواجدة على المسرح، قرر مطرب المهرجانات أنه لن يستكمل فقرته إلا عندما تغادر الفرقة الأولى المسرح، ونُفذ طلبه وسط استياء من أعضاء الفرقة.

وقبل انتهاء فقرة شاكوش، صعدت فرقة البحراوي من جديد للمسرح، مما أثار غضب شاكوش، ووجه لهم إشارات خارجة وبذيئة، فردت عليه الفرقة وتبادلوا السباب، لولا تدخل حمو بيكا لتهدئة الوضع.