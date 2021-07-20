مي حلمي وحسن شاكوش بعلاقة عاطفية على الملأ… والجمهور "ما لقيتي أحسن منو"!

مي حلمي يبدو أنها قررت التقدم في حياتها العاطفية وترك كل المشاكل التي حدثت مع طليقها الفنان محمد رشاد وراء ظهرها.

أمس تم تداول فيديو للفنان الشعبي حسن شاكوش من إفتتاح أحد المطاعم المحلية في بلده الأم مصر وكانت مي حلمي متواجدة في الإفتتاح، إلا أن الصدمة كانت بأحد مقاطع الفيديو الذي أظهر شاكوش وهو ممسك بيد حلمي ومتجهان للسيارة معاً مُعلنان بذلك أنهما في علاقة عاطفية.

الجمهور والذي لم يعجبه هذا الثنائي أطلق عدة تعليقات ساخرة كان منها "يبقى كده هي تخصص مطربين"..وتابع آخر "لا عادي هول كل بيقفش فيها اليومين دول عادي يعني"..وجاء في تعليق أحدهم "ما لقتش حد أحسن من دا..هي مالها مي"!

قصة انفصال محمد رشاد ومي حلمي

يذكر أن محمد رشاد كان قد أعلن انفصاله عن مي بمنشور شاركه عبر حسابه في انستجرام جاء فيه أنه طلق مي لـ 3 مرات ولن يعطي تفاصيل أكثر عن الموضوع، وبعد أيام قام بحذف المنشور بسبب الهجوم والانتقادات التي تلقتها مي وأضاف أنه من أجل مشاعرها قام بحذف المنشور، كما أنه قام بإلغاء متابعة مي حلمي على إنستغرام، كما حذف كل الصور التي تجمعهما معًا منذ تعارفهما.

يذكر أن علاقة محمد ومي كانت مثيرة للجدل منذ يوم الزفاف، إذ أنه غادر حفل الزفاف قبل أن يدخلا الصالة بسبب خلاف نشب بينهما بعد أن كانت الشرارة الأولى بين أهلهما، وتم إلغاء الحفل وتبرير الأمر للضيوف بأن حالة وفاة قد حدثت، إلا أنه قد كشف لاحقاً أن مي شتمت خاله الذي كان متواجداً معهم لذلك قرر مغادرة الحفل قبل أن يبدأ.



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