الرومانسية تجمع هنا الزاهد وتامر حسني في "بحبك".. أحداث محيرة بطابع عاطفي!

بدأ الفنان المصري تامر حسني بتصوير فيلمه الجديد "بحبك" مع الفنانة هنا الزاهد، وشارك متابعيه صورة من كواليس التصوير.

نشر تامر حسني عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة تجمعه بهنا الزاهد جالسين على الأريكة، وعلَّق: "دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك)، طبعاً في ناس هتقرا اسم الفيلم بحبِك وناس هتقراه بحبَك، دا طبعاً مقصود عشان في درامة الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى، وبحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيرة جداً".

وأوضح أن الفيلم يندرج تحت إطار الرومانسية مع لمسة من الكوميدية، كما أشاد ببطلة العمل هنا الزاهد التي اكتشفها سابقًا مؤكدةً أن دورها في العمل مختلف تمامًا عما ظهرت به سابقًا، وكتب: "الفيلم أكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير، اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد، ومبسوط إني أول من اكتشفها في بداية حياتها وفي الفيلم دا بكتشفها تاني وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم".

وتابع: "ومبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي الميرغني اللي هيعمل إن شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة، وللأسف لسه مصورش علشان أنزل صورة بس في أول يوم تصوير له ههريه صور".

وأضاف: "انتظروا بعد أيام انضمام نجمة جميلة مميزة من نجوم المستقبل اللي هيكون ليها مستقبل كبير إن شاء الله، وفرحان جداً بانضمام الفنان الموهوب أوي مدحت إسماعيل اللي عامل دور زي العسل وربنا يكتبله فيه كل النجاح ويكرمه ويكرمنا معاه".

هنا الزاهد تعلِّق على إشادة تامر حسني



وأعربت هنا الزاهد عن سعادتها بالعمل مع تامر حسني، ونشرت عبر حسابها الخاص صورة تجمعها به من كواليس العمل، وعلَّقت: "فيلم بحبك❤️اول مسلسل تقريبا مثلتوا كان مع تامر و دلوقتي بتعامل معاه في الفيلم مش ممثل بس و مخرج الفيلم. شكرا على كل تفصيلة بتقولهالي ك مخرج، و على بجد مجهودك اللي بشوفوا قدامي ، ان شاء الله يعجبكم و يكرمنا يارب".

من جهة أخرى، أبدت بسمة بوسيل، زوجة تامر، عن حماسها بتعليق بسيط، كتبت فيه: "واو واو واو".