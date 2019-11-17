بعد غياب 10 سنوات عن المسرح عمرو مصطفى يحيي الحفل الأول له في موسم الرياض (فيديو)

أحيا الفنان عمرو مصطفى حفله الأول ضمن فعاليات موسم الرياض يوم أمس وذلك بعد غياب أكثر من 10 سنوات عن المسرح، والتقى في الكواليس مع الإعلامي عمرو أديب وتحدث عن شعوره بالفرح والرضا لتواجده مع الجمهور معتبرًا أن هذا الحفل بمثابة تتويج لـ20 عامًا من مسيرته في الغناء والتلحين.

وتوجّه عمرو مصطفى خلال لقائه بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ الذي أتاح له الفرصة للتواجد مع الجمهور في موسم الرياض، وقدم له الدعم لتقديم ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد" على المسرح، وعلق قائلًا: " هذا الحفل هو الأول لي منذ 10 سنوات، وخايف، ومن خاف سلم، شايف في موسم الرياض ثقافة، سياحة، فن وحراك رهيب في الشوارع، والناس كلها مبسوطة في السعودية".

وأكد عمرو مصطفى في مجمل حديثه أنه سيحرص خلال الفترة القادمة على إحياء المزيد من الحفلات، احتفالًا بمرور 20 عامًا على مسيرته كملحن وفنان والتي بدأت بتلحين أغنية "خليك فاكرني" في عام 99 لعمرو دياب ووصل اليوم إلى 1000 أغنية من تلحينه.

والجدير بالذكر أن عمرو مصطفى في وقت سابق أعلن عن توقفه عن العمل كلمحن واتجاهه للغناء فقط، إلّا أنه أشار خلال لقائه مع أديب إلى أنه سيظل يقدم بعض الألحان إلى أصدقائه المقربين فقط مثل عمرو دياب ومحمد حماقي، مؤكدًا أن هناك رابط يجمعهم ومسيرة فنية طويلة عاشوها سويًا.

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