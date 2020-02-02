السعودية بدور البراهيم تثير جدلًا واسعًا بعد إعلانها عقد قرانها: "مهري مليون ريال"!

تصدّرت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم صفحات مواقع التواصل ومحركات البحث خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات عرضت من خلاله عقد القران خاصتها، وكشفت أن مهرها بلغت قيمته مليون ريال سعودي ما يعادل 266 ألف دولار.

وتركت البراهيم تعليقًا على الفيديو الخاص بالإعلان عن قرانها قائلة: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني، اللهم اجعله عقدًا تنعقد به سعادتنا".

وكان إعلان بدور البراهيم وكأنه يحمل في طياته نوع من التحدي وبأنها حصلت على مهر بقيمة مليون ريال رغم أنف الحاقدين، حيث قالت في مقطع الفيديو نفسه: "والله ما يشم فارق راسي أي شخص يتزوجني إلا مهري مليون، والله وحلفت".

وذكرت بدور البراهيم في وقت سابق، أن سبب موقفها هذا وعدم قبولها مهر أقل من مليون ريال سعودي أن بعض المتابعين قاموا باستفزازها من خلال التعليقات، وبالتالي قررت الرد عليهم على طريقتها الخاصة وهذا ما حدث.

وأضافت بدور البراهيم أنه يحق لها أن تطلب مهرًا قيمته مليون ريال؛ لأنها لا تقدر بملايين الدنيا وهي من الشخصيات المعروفة، وقالت: "كيفي لو أطلب بعد مليون دولار".

والجدير ذكره أن بدور البراهيم فاشينيستا وخبيرة تجميل سعودية، وهي مطلقة وأم لطفلين قبل الإعلان مؤخرًا عن زواجها الجديد، ويتابعها من يهتم بالمنتجات التجميلية التي تروّج لها من خلال حساباتها على مواقع التواصل.

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