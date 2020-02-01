تغريدة غريبة تعيد حمادة هلال لـ"الترند" وسخرية الجمهور بالمرصاد (صور)

عاد اسم الفنان المصري حمادة هلال، لقائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب تغريدة جديدة أطلقها عبر حسابه الشخصي، وصفها المتابعون بـ"الغريبة".

ونشر هلال صورة له أثنا جلوسه في الشمس، وكتب تعليقًا قال فيه: "أحسن وقت تقعد فيه في الشمس بالنهار".

احسن وقت تقعد فيه في الشمس بالنهار ☀️ pic.twitter.com/quYe6XTrQH — Hamada Helal (@Hamadahelal) January 31, 2020

وكالعادة، تربص الجمهور بتغريدة هلال، متعجبين منها خاصة أن الشمس لا تتواجد إلا نهارًا، في الوقت الذي سخر منه آخرون، بسبب اعتياده على كتابة عبارات "بديهية" في شكل حكمة أو موعظة، حيث كتب أيضًا في وقت سابق: "أحسن مكان تلعب فيه رياضة هو الجيم".

وأعاد البعض نشر وصف هلال لنفسه على صفحته بـ"تويتر" حيث يكتب "مطرب ومغني"، مؤكدين أنه منذ طرحه أغنية "شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير"، وهو أصبح مادة دسمة للسخرية فيما يتعلق بتكرار المعنى نفسه بأكثر من وصف في كلامه.

وأشار آخرون إلى أن المطرب والممثل المصري، أصبح يستخدم "كوميكسات" الجمهور لصالحه، من خلال كتابة العبارات الغريبة، مستعينًا بمبدأ "أسخر من نفسي أفضل من سخرية الناس مني".

ومن بين التعليقات الساخرة على تدوينة هلال: "حماده هلال فكرة والفكرة لا تموت"، و"أحسن وقت نصحى فيه الصبح"، و"حمادة هلال قرر ياكل نفسه ويستخدم هو الإفيه لحد ما يمسخ ويموت".









وكان حمادة هلال أعلن في وقت سابق عدم خوضه دراما رمضان 2020 معربًا عن أسفه لجمهوره الذي يتمنى تقديم كل ما هو جديد له.

وأوضح في تصريحات إعلامية خلال حضوره حفل توزيع جوائز "النيل للدراما" أنه كانت هناك فكرة قوية مع صديقه أحمد أبو زيد ولكن لم يشأ القدر إنهاء تفاصيلها.

وأضاف حمادة هلال أنه يعمل على ألبومه الغنائي الجديد، مشيرًا إلى أنه لا يمانع من طرح أغنية تلو الأخرى.

وأشار إلى أن طرح أغنية تلو الأخرى لا يعني تقليد الفنانين لبعضهم بعضًا، ولكنها متطلبات السوق، إلا أنه يرى أنّ الألبوم الغنائي هو الأساس.

يذكر أن حمادة هلال خاض ماراثون دراما رمضان الماضي، بمسلسل "ابن أصول، مع كوكبة من النجوم أبرزهم سوزان نجم الدين وآيتن عامر، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا من حيث نسب المشاهدة.

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