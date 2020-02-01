فيديو.. السلطات الأمنية بدبي تلقي القبض علي الفنانة المغربية مريم حسين

قال الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي أن السلطان الأمنية بدبي، ألقت القبض على الفنانة المغربية مريم حسين، لتنفيذ الحكم الصادر بحقها من محكمة دبي بالحبس شهرًا، وإبعادها نهائيا عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر صالح الجسمي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”تويتر“، قال فيه "جمعة مباركة.. قضي الأمر مريم حسين أصبحت في عهدة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، من إمبارح.

وطالب الجسمي بعدم الخوض في هذا الأمر مجددًا، قائلاً: ”بالقبض عليها انتهى الأمر بالنسبة لي“، منوهًا بأن أي إجراء سيراه الجمهور على الساحة سيكون قانونيًا.

قضي الأمر ، #مريم_حسين في عهدة الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، شكراً #شرطة_دبي @DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/FmQhnLYDrO — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) January 31, 2020

يشار إلى أن محكمة الاستئناف دبي أصدرت حكمًا نهائيًا بالحبس شهرًا، في قضية اتهام مريم حسين بـ“هتك العرض بالرضا“ بعد استمرارها عامًا في المحاكم، يليه الإبعاد عن دولة الإمارات، كما قضت ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: