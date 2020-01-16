السعودية مودل روز تثير الجدل بوصلة رقص بملابس جريئة! (فيديو)

أثارت الفاشينيستا السعودية مودل روز ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت للانتقادات اللاذعة من المتابعين، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تؤدي من خلاله وصلة رقص بملابس جريئة على أنغام أغنية "ماكرينا".

واعتبر العديد ممن شاهدوا الفيديو أن تصرف مودل روز وظهورها بهذا الشكل هو أمر غير لائق ولا يناسب المجتمع السعودي وعاداته المحافظة، حيث أنها ظهرت مرتدية بنطال ضيق جدًا باللون البنفسجي وجاكيت قصير كاشفة عن بطنها بالكامل، إلى جانب أدائها لحركات الرقصة الشهيرة لأغنية "ماكرينا".

وانهالت الانتقادات على مودل روز من كل صوب، حيث كتب أحدهم قائلًا: " هذي وين اهل السعوديه عنها مايذبحونها بكل دوم العالم محد تجرء نفسها قليلت ادب".

بينما كتب هذا المتابع وقال: " كل وحده تطلع تعرض نفسها بشكل غير مباشر ويقولون احنا محترمات! عفوا على هاللبس والرقص والمصخره وين الاحترام!؟ انتي حتى ديرتج ما احترمتيها لان ماعندهم هالمصخره واكيد ماتمثلينهم وهما مفتشلين منج ومن اشباهج عندنا وعندهم خير".

وموديل روز هي عارضة أزياء سعودية الأصل الشهيرة بلقب ”باربي الخليج“ أو ”باريس هيلتون العرب“ وتبلغ من العمر 27 عامًا، ولدت في المملكة وأصلها من المدينة المنورة اسمها الحقيقي "روزانا" وتقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف دراسة التصميم الداخلي.

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