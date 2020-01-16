ألين وطفا تشارك فيديو لها من غرفة الولادة.. فيديو!

رُزقت الإعلامية اللبنانية بمولودتها الأولى من زوجها رجل الأعمال خالد وأطلقت عليها إسم "لامار".

وشاركت الجميلة اللبنانية لحظات دخولها المستشفى مع المعجبين بفيديو من داخل غرفة المستشفى وظهرت فيه هادئة وعلى طبيعتها حتى قبل لحظات الولادة.

بعد ساعات من الولادة، شاركت إلين صورة لطفلتها "وغطت وجهها"، وشكرت كل من سأل عنها وتحمد لها بالسلامه.

يذكر أن ألين متزوجة منذ عام 2018 بعد علاقة حب استمرت لمدة 4 سنوات مع خالد كانت بدايتها منذ 14 سنة عندما كان لاعب محترف مع إحدى الفرق المحلية، وكانت ألين تتابع المباريات عن قرب وشاء القدر أن يلتقيا في عدة مناسبات لتتطور الأمور في السنوات الأربعة السابقة تدريجياً وتتكل بالزواج.

يذكر أن ألين أخفت خبر حملها في البداية حتى وصلت الأشهر الأخيرة من الحمل، لتشارك صورة لها من جلسة تصوير وتضيف تعليق: "لقد أخفينا السر طويلاً، لكن لم نعد نستطيع أكثر..هناك طفل صغير قادم وانا متشوقة لأعانقه وأحضنه"..

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