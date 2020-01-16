تيم حسن يتجاهل سيرين عبدالنور.. والجمهور: غيرة وفاء السبب!

أقيم مساء أمس حفل لمجموعة "MBC" لإطلاق موقع "شاهد.نت" الذي بدأ بعرض أعمال عربية أصلية بحضور عدد من النجوم، أبرزهم "سيرين عبد النور، تيم حسن، باسل خياط، رانيا يوسف" وآخرون.

وتألقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بفستان أسود طويل مفتوح من منطقة الصدر، ولفتت الأنظار بجمالها وأناقتها. إلا أن موقف محرج حدث بينها وبين تيم حسن أثار استغراب الجمهور.

وفي التفاصيل، أثناء قيام تيم بمقابلة صحفية على السجادة الحمراء، مر من أمام الفنانة اللبنانية التي كانت تستعد لالتقاط الصور. وما إن أنهى تيم المقابلة انسحب بطريقة سريعة للخلف ولم ينتبه إلى سيرين إلا أنها حاولت لفت انتباهه لوجودها بيدها.

وبعدما ألقى حسن التحية على عبدالنور بطريقة سريعة، انسحب دون أن يتحدث معها أكثر، وبدت عبدالنور كأنها كانت تنوي الحديث معه بشكل موسع إلا أن انسحاب السريع كان غريبًا وأزعجها.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين الجمهور، والذي بدوره بدأ بتحليل الأسباب وراء تصرف حسن هذا، فالبعض علق أن غيرة زوجته وفاء الكيلاني هي السبب، وتفاعل الجمهور مع هذا السبب بتعليقات ساخرة وفكاهية، فيما رأى البعض أن حسن لم يتجاهل عبدالنور عمدًا بل أنها لم يرغب في إفساد جلسة تصويرها فقط لا غير.

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